Impugnan triunfo de Adela Hernández

Los maestros de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) no reconocen el triunfo de la representante de la planilla verde, Adela Hernández Angelito y se impugnó ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

El secretario general de la sección XIV del SUSPEG, Juan Alberto Rodríguez Rendón, confirmó que también se presentó la impugnación ante los máximos órganos internos del sindicato, porque se incurrió en múltiples irregularidades.

Afirmó que no se trata de un capricho o por no aceptar la voluntad de los suspegistas, sino de defender la legalidad de la elección y que se tome en cuenta que hubo fraude, el más visible el que se cometió en la sección XXIV de Acapulco.

El dirigente del magisterio del estado, Rodríguez Rendón, aseguró que no son los únicos que también documentaron el fraude del proceso interno, hay otras secciones sindicales que ya se movilizaron y que tampoco están de acuerdo con la entrega de nota a Hernández Angelito.

Acusó al ex dirigente del SUSPEG, David Martínez Mastache, por no respetar la normatividad y de manera unilateral alzar el brazo a Adela Hernández Angelito, cuando todavía no cumplía con su informe de labores y no se habían dado a conocer los resolutivos de los órganos internos del SUSPEG.

Anunció que no descartan movilizarse sino se limpia la elección y se les convoque a la conciliación, porque rechazó que su postura sea de confrontación, cuando su único propósito es el que se reconozca que ganó Adolfo Calderón Nava, con el voto de los suspegistas.