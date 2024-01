Jubilados de educación denuncian extorsión por sus dirigentes

Ser jubilado de la educación en Guerrero es sinónimo de ser víctima de abusos, extorsión, desprecios, discriminación y hasta burlas de parte de autoridades pero especialmente por parte de sus dirigentes sindicales que han convertido en una mina de oro la supuesta gestión sindical, denunció el secretario de prevención y asistencia social de la delegación D-4-12 del SNTE, Rafael Adán Ramírez.

Explicó que actualmente la delegación sindical está en manos de, Mirella Valenzo Saldaña, quien no fue electa para el cargo, sino impuesta por el anterior dirigente bajo el argumento de que por la pandemia no se podía realizar una elección, luego se formó la comisión delegacional pero la líder se ha encargado de no permitirles hacer ninguna clase de trabajo porque todo lo arregla a través de un abogado que “extorsiona” a todos los jubilados.

Lea también: Extorsión y cobro de cuota asfixian a damnificados por Otis

Un tema que es grotesco por parte de la líder sindical es que a quienes causaron baja y se les retrasa el pago 8 o 10 meses, su caso lo pasa al abogado y este les cobra el 30 por ciento para recuperarles su dinero, que es una gestión que debería hacer el sindicato sin ningún cobro.

Actualizaciones en el seguro las cobran en mil o dos mil pesos cuando se hacen de manera gratuita apenas cruzando la calle frente a la delegación sindical y lamentablemente la mayoría de las veces lo hacen mal y pagando al abogado.

Refirió que como parte de la delegación sindical han tratado de hacer trabajo para atender demandas de los jubilados y por ejemplo trabajaron los expedientes de 84 jubilados que podrían reclamar el pago de adeudos en el Issste, pero la líder les reprochó porque se meten en lo que no les importa, les quitó los expedientes y los pasó al abogado para que le cada trabajador le pagara.

Estado ¿Sabes qué hacer en caso de extorsión? ¡Sigue estos consejos!

Adicional a tener que pagar por cada trámite, por cada fotocopia que saquen y mucho dinero en cada gestión que tengan que realizar, los jubilados señalaron que su propia delegación sindical ya es “una cueva de Alibaba y sus 40 ladrones”, porque la delegación está en manos de familiares de la lideresa y su abogado.

Explicaron que la delegación tiene mil 500 agremiados, estos aportan 340 pesos para el seguro mutualista, lo que le genera a la delegación un monto de más de medio millón de pesos, aparte de las cuotas en el corte de caja se reportaron 750 mil pesos y de ello no hay información clara de la forma en que se están ejerciendo.

Finalmente explicaron que el seguro mutualista también se les está pagando de 20 mil pesos a los deudos de los fallecidos cuando deberían recibir 50 mil pero por negligencia de la líder no han actualizado las pólizas.