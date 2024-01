Trabajadores del Poder Judicial toman oficinas y paran labores

Trabajadores del Poder Judicial iniciaron un paro de labores y toma de sus instalaciones con carácter de indefinido, para demandar incremento salarial, pago de prestaciones y la devolución del Impuesto Sobre la Renta que les fue descontado en prestaciones que no deberían gravarse, por la manifestación todas las audiencias de juicios previstos para esta fecha fueron suspendidas.

La Secretaria de la Sección 62 del Sindicato único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero Margarita Sánchez Azabay explicó que en el año pasado se lograron acuerdos para que los trabajadores recibieran 14 por ciento de incremento salarial, para igualar los incrementos que se tuvieron en otras áreas del gobierno central, pero únicamente se aplicó el 10 por ciento y quedó pendiente la diferencia que tendría que pagarse con un retroactivo al primero de enero del año 2023.

Otra inconformidad es la devolución inmediata del ISR que se aplicó a prestaciones como es el propio retroactivo, los bonos y el aguinaldo, que no deberían gravarse porque se trata de prestaciones y no de salario, además de que en años anteriores se establecían como bono educativo para que no se les quitara el impuesto, pero este año les quitaron una tercera parte de lo que deberían recibir por estas prestaciones.

Los trabajadores colocaron una lona afuera de las oficinas del Poder Judicial en Chilpancingo como protesta para exigir sus derechos. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Agregó que como trabajadores afiliados al SUSPEG han recibido el apoyo y respaldo de la líder del Adela Hernández Angelito y de todas las secciones hermanas que ven en su movimiento una lucha justa y responsable, porque se trata de afectaciones serias que tuvieron en sus emolumentos los más de 500 trabajadores del poder judicial.

El paro de labores se estableció antes de que iniciara la jornada laboral, se colocó una manta en la entrada del poder judicial y con ello se impidió que los trabajadores no afiliados a esta sección ingresaran al inmueble, tampoco pudieron hacerlo los abogados que tenían audiencias por desahogarse dentro de la Ciudad Judicial.

Hasta el momento la presidencia del Tribunal Superior de Justicia no ha emitido comunicado al respecto ni ha declarado día inhábil para que las audiencias se reprogramen como ha ocurrido en movimientos anteriores.