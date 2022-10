Inviertan en seguridad, pide el Estado a alcaldes

Al revelar que autoridades municipales de la Tierra Caliente no quisieron la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en dicha región, el secretario general del Gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, reiteró el llamado a los 81 alcaldes para que inviertan en seguridad y refuercen sus policias , sobre todo en aquellos municipios donde no los hola

En entrevista, recordó que hace unos días hizo un llamado a los 81 municipios a que hicieron una mayor inversión en seguridad porque ellos recibieron cerca de 2 mil 300 millones de pesos al año y el estado sólo se le otorgaron 240 millones de pesos, el cual se aplica para brindar seguridad donde no hay policías preventivos.

Aclaró que los municipios tienen que hacer su parte y entrarle también el tema de seguridad puesto que es una tarea de todos y añadió que por parte del estado y Federación se está haciendo la tarea de reforzar la seguridad.

En ese sentido, dijo que el ejército está aportando más de 500 elementos para que refuercen las tareas de seguridad en la región de la Tierra Caliente.

Comentó que en San Miguel Totolapan se va a establecer una Base de Operaciones Mixtas de manera permanente donde estarán todas las fuerzas de seguridad y que también brindarán vigilancia en toda la región calentana.

En cuanto al cierre de escuelas, dio a conocer que ayer no hubo clases y hoy ya se está normalizando las actividades educativas en San Miguel Totolapan y en toda la región de la Tierra Caliente se está trabajando con normalidad.

Dijo que en la región de la Tierra Caliente se ha tratado de ayudar en el tema de seguridad, sin embargo en días pasados e incluso lo comentó el presidente de la República encontró un rechazo por parte de algunos pobladores con el ejército.

El Secretario General de Gobierno, aseguró que se ha hecho el llamado a los presidentes municipales a que participen de manera coordinada en materia de seguridad y recordó que en el municipio de San Miguel Totolapan hace un par de años se le planteó a la autoridad local que se estableciera un cuartel de la guardia nacional y nunca se donó el predio; “por parte del municipio no quisieron, después se planteó en Zirándaro de los Chávez y no quisieron y hoy ese cuartel estamos planteando establecerlo en Taxco”.

“Es muy fácil qué si no participa la población, si no participan las autoridades municipales se den condiciones de seguridad. Por eso vuelvo hacer un llamado para que se pueda dar cuenta de que las autoridades municipales le entren al tema de la seguridad pública”

No se puede mezclar politica y crimen

En cuanto al video que circula en redes sociales del líder del grupo criminal La Familia Michoacana en la región de la Tierra Caliente de Guerrero, José Alfredo Hurtado alias el Fresa quién señala que el ataque en San Miguel Totolapa se traficaron de un ajuste de cuentas, el funcionario de gobierno dijo qué hay una fracción de un grupo criminal que se adjudica el ataque y será materia de análisis de parte de las instancias de inteligencia.

Sin embargo, comentó que es un buen momento para reflexionar sobre la actuación de quiénes hacen vida política para no inmiscuirse en temas relacionados con la delincuencia organizada.

"Es un buen momento para la reflexión sobre el ejercicio de la política, quienes hacemos vida política no podemos estar inmiscuidos con grupos de la delincuencia".

Comentó que eventos como los ocurridos en San Miguel Totolapa hubo víctimas colaterales donde nada tienen que ver con este grupo de la delincuencia.

“Pero que desgraciadamente fueron víctimas de un ataque de quienes presuntamente si lo estaban, entonces no puede mezclarse política y crimen eso no puede ser, la gobernadora lo dijo desde el primer momento cuando asumió el cargo y quienes hemos estado en la responsabilidad con ella así lo entendemos y quienes están inmiscuidos se tendrán que ir, pero hasta el momento no tenemos datos de que por parte del gobierno de estado haya alguien inmiscuido”. Estado Se investiga disputa de grupos delictivos en San Miguel Totolapan

Dijo que cuando hay señalamientos de que servidores públicos están en cargos como presidentes municipales, diputados y resulta que están vinculados a la delincuencia organizada, creo que es una responsabilidad de los partidos políticos que tienen que ver a quien propone.

El funcionario estatal dijo que oficialmente se tiene 20 muertos y si hay más personas fallecidas se darían a conocer por parte de la Fiscalía del Estado.