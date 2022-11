Inhabilitan a subsecretaria general del gobierno estatal

El titular de la Contraloría del municipio de Chilpancingo, Erick Javier García Ocampo, dio a conocer que la oficina a su cargo emitió una inhabilitación por un año para ocupar cargos públicos en contra de la actual subsecretaria estatal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, de la Secretaría General del Gobierno, Anacleta López Vega, quien tendrá que ser destituida del cargo por presuntas irregularidades que cometió cuando fue funcionaria municipal, asimismo se inhabilitarán a otros 36 funcionarios que trabajaron en el gobierno de Antonio Gaspar.

García Ocampo indicó que en el caso del ex alcalde, Antonio Gaspar se tiene diversos procesos que se están siguiendo por irregularidades, pero la mayoría son directamente de la Auditoría Superior de la Federación, porque fueron recursos federales los que se ejecutaron de manera incorrecta.

Como ejemplo, estableció que se tiene observadas dos obras importantes que fueron la de la construcción de la celda 3 del relleno sanitario en el cerro de Huiteco, misma que presenta fisuras que se aprecian a simple vista, en este caso la auditoría hizo los pliegos de observaciones, le notificó al ex alcalde y él no pudo solventar las observaciones, por ello la Auditoría Federal realizará los procedimientos correspondientes tanto para él como para otros funcionarios que tuvieron que ver con la obra como la síndico, el secretario de obras, personal operativo encargado de la supervisión, y la directora de ecología porque también se registró daño ecológico y sanciones que no fueron atendidas.

En el caso del basurero fueron señalados Antonio Gaspar, la exsíndica procuradora Vianey Castorena, la exsecretaria de Obras Públicas, Ana Romero, el exsecretario de Finanzas, Wilibaldo Valente Pastor, el exdirector Operativo, Roberto Carlos Rojas, el exdirector de Obras, Sabi Ortiz Díaz; el exjefe de Supervisión, Rodolfo Nolasco Hernández, el exsupervisor Oscar Salgado y la exdirectora de Ecología, Perla Lilián Juárez.

Durante la conferencia matutina semanal la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez resaltó que el contralor interno Erick Javier García Ocampo tiene libertad “conforme a lo que es la ley” para iniciar con los procedimientos correspondientes; es decir, no hay ninguna indicación de su parte para incidir en las investigaciones.

Erick Javier indicó que se han realizado al menos 20 auditorías correspondientes al os recursos del presente año, y otras al ejercicio 2021, porque lamentablemente la administración anterior no realizó ninguna revisión al uso de sus recursos, tampoco atendió procesos que debió seguir por denuncias ciudadanas.

Por ejemplo explicó que hubo una persona que se inconformó por una negativa de registro en el certamen flor de noche buena, se inconformó fue a Derechos Humanos, se emitió una recomendación en la que debería haberse realizado un proceso administrativo pero para no afectar a sus compañeros, simplemente escondieron el expediente, no le dieron el trámite y hoy se ha tenido que sacar igual que otros 200 casos.

Erick Javier García detalló que en los procesos que involucran a personal de la actual administración están 7 titulares de Secretarías, 2 titulares de Subsecretarías, 2 coordinadores de áreas, 4 administradores de áreas, personal administrativo y operativo de distintas áreas.