Inhabilitados, 77 ex funcionarios en Guerrero

Un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) arrojó que en Guerrero, 77 servidores públicos, entre ex presidentes municipales, síndicos y funcionarios, se encuentran inhabilitados derivado de procedimientos para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria.

El listado contiene los nombres de 23 alcaldes de los municipios de Iguala, Ecatepec, Xochistlahuaca, Petatlán, Zapotitlán Tablas, Xalpatlahuac, Pilcaya, Coahuayutla, Buenavista de Cuéllar, Iliatenco, Pedro Ascencio de Alquisiras, Tlalchapa , La Unión, Coatepec, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca, Mártir de Cuilapan, San Marcos, Teloloapan y Tlacoachistlahuaca.

Los servidores públicos señalados fueron inhabilitados de entre tres y hasta 10 años, y la mayoría a partir del año 2019, es solo que se da a conocer en el informe, que esta actualizado hasta el 18 de enero de 2023.

Uno de los casos es el de Javier Chona Gutiérrez, quien se desempeñó como director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) durante la administración del perredista Evodio Velázquez Aguirre.

El funcionario se encuentra inhabilitado desde 2019 y permanecerá en ese estatus hasta 2029. También tiene que resarcir una cifra millonaria, derivado de diversas irregularidades encontradas en la revisión del ejercicio fiscal 2016.

Por nueve años, también esta inhabilitado el ex director de Finanzas y Administración de la CAPAMA, Guillermo Adolfo Galeana Salas, quien también ocupó ese cargo, durante el gobierno de Velázquez Aguirre.

En la misma situación se encuentra el ex presidente municipal de Xochistlahuaca, Ygnacio García Nicolás, junto con la ex sindica Hermelinda Merino, el ex tesorero Rómulo González, y el ex director de Obras, Atenógene Genaro.