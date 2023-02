Ilegales, puestos que se quemaron en Chilpancingo: Alcaldesa

La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, confirmó que fueron 12 puestos los afectados por el incendio que se registró durante la madrugada en el Mercado Baltazar R Leyva Mancilla, todos ellos instalados de forma ilegal en el área de estacionamiento y contra los que existe un juicio para retirarlos.

La edil visitó la zona afectada y estableció que, aunque son comercios que no pagan impuestos, que no tienen licencias de funcionamiento, ni siquiera pagan pisaje, el municipio buscará la forma de apoyarlos para que recuperen algo de lo que se les afectó.

Agregó que para e tema de la investigación del siniestro será la Fiscalía General del Estado la que la realice, y anunció que propietarios de comercios del mismo mercado han ofrecido las imágenes de sus cámaras de vigilancia, que pudieron grabar el momento en que inició el fuego.

“No quiero ser irresponsable ni adelantar nada, tiene que ser la fiscalía la que nos haga llegar un informe pormenorizado de lo que ocurrió la madrugada de este domingo y basado en ello se podrán delinear estrategias de seguridad para cuidar este espacio que es el principal centro de abastos de la capital”.

Hernández Martínez, reconoció que en esta misma zona ya se tenía antecedentes de un incendio previo que fue provocado, pero también se tuvo otro en la nave tres que se generó a partir de un cortocircuito, por ello es importante que se espere la investigación de la Fiscalía.

Insistió en que la presencia de estos locales en un espacio irregular provoca que haya problemas para garantizar la seguridad, por eso es que se ha mantenido una patrulla de manera permanente en este lugar y el personal de esta patrulla es el que alertó que había el incendio de lo contrario se habría extendido más y las afectaciones serían mayores.

La llamada nave cero del mercado alberga a 40 comerciantes y a decir de la propia alcaldesa en este lugar no se puede aplicar ningún protocolo de protección civil, no se pueden revisar sus instalaciones porque simplemente son irregulares y no deberían estar ahí, en un sitio destinado al estacionamiento.