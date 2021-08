Futbolistas denuncian falta de apoyo para ir a torneo nacional

Deportistas que participarán representando al estado de Guerrero en el torneo nacional de futbol para mayores se manifestaron afuera de la residencia oficial Casa Guerrero para demandar apoyo a estas categorías de veteranos.

Manuel Vázquez, quien dirige la selección en la categoría de mayores de 60 años, dijo que desde el 26 de julio entregaron en la oficina del gobernador un documento solicitando apoyo para viáticos del representativo, además de una audiencia con el mandatario en el que se hiciera el abanderamiento de los deportistas.

“Lamentablemente el gobierno del estado no ha respondido nuestra petición, y extraoficialmente nos comentan que no hay dinero que el gobierno ya está entregando y que la pandemia no permite apoyar, pero por escrito no nos quieren responder”.

Indicó que el torneo se realizará en Puerto Vallarta del 10 al 12 de septiembre y participan equipos de toda la República así como invitados de Estados Unidos y Canadá,

En la justa deportiva participan muchos ex jugadores profesionales que están en el retiro por su avanzada edad, ya que se juega en categorías de 55, 60 y 65 años.

Los deportistas se instalaron en las vallas afuera de Casa Guerrero y advirtieron que en caso de que siga la apatía de por apoyar al representativo de Guerrero se verán en la penosa necesidad de bloquear calles o avenidas de esta ciudad.