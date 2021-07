... Y aún “tiran polilla” en las canchas de futbol

Los años de juventud y vida universitaria hoy son sólo un añejo recuerdo, sus cuerpos han envejecido, ya no logran correr con la misma velocidad que lo hacían hace 35 años, ni logran patear la pelota con la misma fuerza que lo hicieron, a pesar de ello este grupo de amigos ha decidido reconstruir el equipo que en 1985 fue selección de la preparatoria 33 de Chilpancingo y volver a las canchas a practicar futbol.

Las posibilidades económicas de hoy son muy diferentes a las que tuvieron en los 80, ya que como se dice coloquialmente todos tiene su vida resuelta, la mayoría concluyó carreras universitarias de modo que como ellos dicen "tirando polilla en la cancha" hoy encontramos, médicos, lideres sindicales, abogados, profesores entre otros. De tal manera que no fue difícil cooperarse para mandar fabricar uniformes idénticos a los que utilizaron hace 35 años.

El equipo fue una selección interna de la preparatoria, de jóvenes talentosos en el deporte esto propició que salieran a jugar en torneos de liga de diversas canchas de la capital, en las que tuvieron triunfos y reconocimientos por su participación.

Hoy un viejo recorte de la sección deportiva del diario de Guerrero recuerda su triunfo de 4 goles a dos sobre uno de los equipos fuertes de la liga en 1985 que se denominaba “panaderos”. También una fotografía impresa en el mismo periódico donde reconocen la camaradería y buen desempeño con que se conducía este equipo.

Por qué reunirse después de tantos años preguntamos a quien fomentó este equipo en la década de los 80 el profesor, Roberto Pérez Pérez indicó que hoy es muy necesario dar ejemplo a las nuevas generaciones, que sepan que el deporte es importante, que aprecien que además de darnos salud el deporte nos sirve para hermanarnos, para fomentar esta unidad que mira más de 30 años después aquí seguimos”.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Lamentó que en las nuevas generaciones los jóvenes ya no están siendo encauzados a practicar un deporte, viven inmersos en la tecnología, en los celulares, en las tabletas, las computadoras, ya no interactúan entre ellos, no juegan en las calles y muchos menos van a las canchas.

“Para nosotros el futbol en los años 80 fue una disciplina, que actuó más allá de la cancha y ayudó a forman muchos hombres de bien, que hoy se reencuentran y pueden continuar con esa amistad”.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

El reencuentro de los jugadores se generó a partir del regreso de uno de los integrantes que después de concluir la preparatoria migró a los estados Unidos, regresó los buscó invitó una comida y ahí se acordó volver a impulsar el equipo.

Aunque la mayoría tiene profesiones que los hacen tener un trato de formalidad, cuando entran a la cancha siguen actuando con la irreverencia que les permite una amistad tan larga y se siguen gritando por apodos como, Chema, Chango, Candela, Cotino, Brocha, o Peluda.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Este día les tocó perder en el marcador del partido en la línea supermaster en el que todos los jugadores tienen más de 50 años y se disputa en la cancha de La Cienega, sin embargo para los jugadores del reencuentro de la prepa 33 la derrota en los goles no fue más que una victoria en la amistad, en la posibilidad de mantenerse activos en salud.

“Este uniforme guinda y gris, lo defendimos con toda la garra y hoy lo volveremos a hacer, estamos comenzando, apenas son tres partidos que estamos juntos pero vamos acoplándonos y lo principal es que esta actividad nos ayuda a mantenernos sanos, nos da fuerza y principalmente nos ayuda a seguir siendo amigos”, señaló José Téllez, el Chema.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

LLAMADO AL GOBIERNO

El profesor Roberto Pérez, llamó al gobierno d todos los niveles a no abandonar a los niños y jóvenes, a crear espacios deportivos, a fomentar que haya torneos en los que puedan participar qué no permita que el deporte pase a jugarse en las computadoras.

Indicó que hoy la violencia, la inseguridad, y muchos otros males sociales se generan en el abandono institucional que tiene los jóvenes en la falta de oportunidades para ser parte de un equipo como este que hoy está en la cancha aún tirando la polilla.