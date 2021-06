Marcharán para exigir aparición con vida del ex portero de los Avispones

Amigos, familiares y compañeros de trabajo del ex portero del equipo de tercera división profesional Avispones de Chilpancingo, Alberto Castañón Flores, que se encuentra desaparecido desde hace 10 días, anunciaron que realizarán una manifestación el próximo martes para clamar piedad a quienes se lo llevaron y que lo devuelvan con bien también para pedir a las autoridades que agilicen el trabajo de búsqueda.

La marcha se tiene programada para este martes a las 5 y media de la tarde y el punto de concentración será en el parque Margarita Maza de Juárez, desde donde partirán para atravesar la ciudad hasta la glorieta de unidos por Guerrero y después tomar por Álvarez hasta la alameda Granados Maldonado.

Castañón Flores salió de trabajar en la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el pasado 18 de junio, después no se volvió a saber de él, su vehículo fue localizado al norte de la ciudad cerca del hospital general Raymundo Abarca Alarcón y de él no se ha sabido nada.

Los familiares interpusieron formalmente las denuncias ante las autoridades para que se iniciara su búsqueda, fueron atendidos directamente por el gobernador Héctor Astudillo quien les informó que el caso su gobierno lo tomó como prioritario a pesar de eso no han logrado ningún avance en su localización.

“A nosotros solo nos interesa la vida de mi hermano, no nos interesa quienes lo tienen, si nos escuchan, compadézcanse de nosotros, somos familias de bien, no peleamos con nadie, no tenemos ninguna intención de crear un conflicto, no nos interesa”, expresó Andrés Castañón, hermano del también ex futbolista, en una conferencia de presa que ofrecieron la semana pasada.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Los familiares también se sumaron al a marcha que normalistas de Ayotzinapa realizaron para conmemorar 81 meses de la desaparición de los 43 alumnos de ese plantel y han realizado un sinfín de actividades tendientes a pedir que lo regresen vivo.

Para la marcha de este martes los convocantes están pidiendo asistir vestidos de color blanco llevar veladoras.