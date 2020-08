Exigen integrantes del STAUAG que no se politice el movimiento para excentarlos del ISR

Representantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAGro (STAUAG), exigieron que no se politice el movimiento que se lleva a cabo para evitar que el gobierno federal a través del SAT les cobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) cuando tienen un convenio para excentarlos de este gravamen.

En conferencia de prensa en un restaurante de la avenida Cuauhtémoc en Acapulco, Isidro Cárdenas Gutiérrez, representante del comité ejecutivo central del STAUAG, señaló que, continuarán en la lucha para que no se perjudique el salario de los trabajadores universitarios.

"No queremos que se politice la lucha, hay un grupo que firma como frente de trabajadores universitarios en defensa de salarios de manera general, así sacan los carteles y se andan promoviendo, pero no es el sindicato", expresó.

Asimismo, Cándido Cruz Vargas, integrante de la Comisión de Conciliación del STAUAG, llamó a que no se hagan marchas ni movilizaciones políticas, si no que todo el procedimiento de lucha se lleve a cabo de forma legal, exponiendo los acuerdos que se tienen firmados, para no afectar a terceras personas tomando las calles de Acapulco o Chilpancingo.

"Esta lucha es justa y nosotros tomamos una vía que es la legal, la demanda jurídica, los otros compañeros traen otra pero es con el mismo fin de liberar las prestaciones de los trabajadores de la UAGro del impuesto del ISR", concluyó.