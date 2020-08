Vandalizan oficinas centrales de la Secretaría de Educación en Chilpancingo

Miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la educación realizaron pintas en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación para demandar al gobierno del estado la renovación del contrato de 150 de sus compañeros que no tiene base laboral y han prestado servicios mediante pago por recibo de honorarios.

Los quejosos desde el pasado lunes han realizado manifestaciones en esta capital y la noche del martes pernoctaron frente al palacio de gobierno, para este miércoles trasladarse hasta las oficinas centrales de la SEG que se localizan en el fraccionamiento Villa Lucerna y realizar la manifestación.

José Manuel Venancio Santiago, quien es parte de la comisión Política estatal de la Ceteg, explicó que funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) ha instalado mesas de trabajo para revisar el problemas in embargo no traen una propuesta de solución se limitan a decir que no hay recursos.

“En la reunión del martes trajeron la propuesta de que van a recontratar a mil de los mil 700 trabajadores que tiene el contrato vencido, esto significa que 700 compañeros estarán despedidos y no sabemos si entre estos se encuentran nuestros compañeros que sin 150”.

Indicó que la postura de la SEG es inaceptable porque en este momento se trata de mil 700 aulas que encuentran sin maestro y 30 mil alumnos que no están recibiendo asesoría en este nuevo modelo educativo.

Además de que sólo dijeron que van a renovar los contratos de mil trabajadores pero no informan cuáles serán los criterios para determinar quiénes son los 700 despedidos, “Nuestra demanda es que se contrate a todos los maestros, pero en especial a los 150 que son parte de nuestra organización”.

Finalmente indicaron que los niveles de protesta irán escalando pues iniciaron con manifestaciones pacíficas y en este momento decidieron quedarse en plantón de manera permanente frente al palacio de gobierno y realizar acciones como esta de pintar las demandas en las paredes de las oficinas centrales, y seguirán realizándose hasta que el secretario de educación tenga a bien escucharlos y resolver la demanda.