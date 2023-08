En Guerrero la distribución de los libros de texto gratuito se realiza sin contratiempos: SEG

En Guerrero no existe ningún tipo de contratiempo en la distribución de los libros de texto gratuitos en los que ponen el acento en la democracia del país, proceso que se concluirá el 28 de agosto, precisamente cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024.

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, en entrevista comentó que desde principios del mes de julio se empezó a distribuir todo este material en las ocho regiones del estado, tal y como lo manda la Constitución.

A pregunta si aquí no se presentaron contratiempos como ocurrió en Guanajuato, en donde los libros están todavía en las bodegas, mientras se resuelve el recurso legal que se interpuso al no estar de acuerdo con el contenido de los temas educativos, el funcionario señaló que no se presentó ningún problema.

Al ahondar al respecto, fue enfático al subrayar que la elaboración y diseño de todo este material de apoyo, es responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por tanto, es un tema en el que nada tienen que ver otros actores, incluidos los padres de familia.

El responsable de la educación en este estado suriano, Rodríguez Saldaña, además negó que existan estados en donde haya rechazo a los nuevos libros de texto que diseño el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, eso es totalmente falso, reiteró.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de la mañana lo confirmó que no existe ningún problema en la distribución de los libros de texto gratuito en el país, principalmente en los de cuarto, quinto y sexto grado, que son los que sufrieron modificaciones, dijo.

Cabe señalar, que, en el contenido, las niñas y los niños también aprenderán a impulsar su participación en asambleas, campañas y encuestas, así como a investigar los requisitos para ser candidatos a puestos de elección popular, como Presidente de la República, gobernador o presidentes municipales.