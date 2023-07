¡Tome nota! Detectan venta de papelería de dudosa procedencia

La Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo (Canaco) en Acapulco pidió a las autoridades Municipales y de la Secretaría de Hacienda aplicar operativos en 45 puntos de venta de productos de papelería y otros artículos de dudosa procedencia.

El presidente de la Canaco, Alejandro Martínez Sidney dijo que antes del regreso a clases 2 mil 450 papelerías están operando y trabajando para ofrecer promociones en sus artículos como lápices, colores, libretas y mochilas y poder incrementar sus ventas al menos en un 35 por ciento en comparación al año pasado y obtener una derrama económica de más de mil 800 millones de pesos.

Insistió que la venta de artículos de papelería que se exhibe en la informalidad, es una competencia desleal para el establecido y estos negocios no dan garantías de los productos que te ofrecen.

En ese sentido, hizo un llamado a la dirección de Vía Pública y a la Secretaría de Hacienda para que implementen un operativo en 45 puntos de distribución de papelería y artículos escolares que se vende en la informalidad y son productos de dudosa procedencia.

“Es importante que se haga un operativo para verificar las mercancías de donde proviene y como llegan porque hay dudas que pudiera ser robo en las unidades como tráilers y que han sido saqueadas por la delincuencia organizada y que estos productos pueden que termine lo más fácil que es el comercio informal”, precisó.

Reveló que la mayoría de estos puntos de venta de artículos escolares que se ha detectado es en Ciudad Renacimiento, la colonia Emiliano Zapata, Tianguis Móviles y se ha visto qué hay además de papelería, también mochila y hasta uniforme de dudosa procedencia y que pudiera ser productos robados.

El ambulantaje representa una competencia desleal para empresarios legalmente establecidos. / Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

“La población debe de tener mucho cuidado al comprar estos productos que no tienen garantía y no se sabe en el caso de una mochila si el cierre va servir y eso en lugares no ofrecen garantías y no te garantizan buena compra. Le pedimos a las madres tener cuidado y no comprar mercancía de dudosa procedencia”, insistió.

El líder empresarial, dijo que la informalidad siempre ha sido una competencia desleal para el comercio establecido porque paga renta del inmueble, licencia de funcionamiento, pago por los anuncios luminosos, verificaciones de Protección Civil y se invierte alrededor de 180 mil pesos para poder iniciar un negocio.

Mientras que el comercio informal solo le paga la cuota al líder qué pasa a cobrar diariamente hasta 200 pesos.

Por otra parte, dijo que más de 2 mil 450 papelerías en Acapulco están operando y trabajando para ofrecer productos a los padres de familia de calidad y con buenas promociones para ayudar un poco a la economía.

Comentó que se tiene pronosticado un 35% más de ventas en comparación al año pasado, esto derivado de la inflación que se registro en algunos productos y que han incrementado sus precios como son las plumas, colores, sacapuntas, mochilas que también subieron.

Auguró una derrama superior de los mil 800 millones de pesos pero con ese incremento del 35% de ventas que se tiene pronosticado este año.

Señaló que la inflación si le ha pegado a las papelerías e incluso hay productos que se han encarecido, debido al comportamiento del dólar que se ha mantenido estable con tendencia a bajar porque muchos de esos productos son asiáticos y son básicamente programados en dólares.