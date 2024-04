Empresarios repudian violencia de normalistas y apatía del estado

Líderes empresariales de Chilpancingo expresaron su rechazo a cualquier forma de violencia, entre ellas la que han utilizado estudiantes de la normal de Ayotzinapa para manifestar su exigencia de justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, pero también reprocharon la inacción y apatía que ha mostrado el Gobierno de todos los niveles, además de la falta de sensibilidad para atender este problema social.

El presidente Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero, Omar Elías Azar Herrera enfatizó que desde la sociedad civil organizada hay apoyo, respaldo y solidaridad con la causa que dio origen al conflicto de Ayotzinapa, porque la muerte de un joven no puede quedar impune y mucho menos se puede permitir que funcionarios modifiquen la realidad de los hechos.

"No avalamos el tema de violencia de los normalistas, respetamos su manifestación pacífica, infunden temor, infunden miedo, zozobra en la sociedad, si respetamos su intención natural o de origen, que es el reclamo de del asesinato impune todavía".

Por otra parte, el líder empresarial reclamó que en el gobierno del estado se tienen funcionarios que no funcionan: "Evelyn Salgado debe de tomar decisiones ya para despedir a sus funcionarios que no funcionan en esta administración, funcionarios que tienen oídos sordos y que no ven a la sociedad civil".

Azar Herrera lamentó que funcionarios han mal asesorado a la Gobernadora y participaron en la construcción de una narrativa de criminalización para los estudiantes, como Francisco Rodríguez, quien era el director de Gobernación y hoy lo suben a subsecretario de Estado.

Recordó que no es la primera vez que este funcionario comete errores que afectan al Gobierno en su conjunto, como lo hizo con los miembros del Funpeg, los que dijo que estaban solicitando computadoras Mac y uniformes caros, generando un ambiente ríspido en momentos tan difíciles.

"Entonces no avalamos la violencia, sí estamos con el dolor, con lo que da origen al tema lamentable del fallecimiento, pero la otra vertiente, hay malos funcionarios".

Finalmente, el presidente del CCE en Guerrero expresó que en esta administración aún no hay funcionarios despedidos y eso le está haciendo daño: "no solamente de voz del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, lo han dicho demasiadas voces, recordarás que hubo unos espectaculares de padres de familia, de gente trabajadora de los escuelas, de las primarias de niños, para pedir audiencia con los gobernadora porque no tenían resultados positivos para los audiencias, estos funcionarios no reciben".