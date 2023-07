Empresa defrauda a guerrerenses y los abandona en Canadá

Al menos 8 ciudadanos guerrerenses se encuentras varados en el país de Canadá sin poder regresarse a México porque fueron defraudados por una empresa que les ofreció tener vivienda, trabajo y apoyo económico de 750 dólares mensuales y de eso no les dio nada.

Los quejosos relataron que fueron enganchados por la persona que se presenta como Carlos Gutiérrez en las redes sociales, él ofreció un paquete de viaje a Canadá por 75 mil pesos pero al llegar allá la persona que los recibió los entregó al gobierno en calidad de refugiados, les pidió que mintieran inventando historias de que fueron amenazados y el gobierno les entregaría todo lo que les prometieron.

El problema fue que no les dieron trabajo y la mayoría están desempleados, otros sólo han conseguido trabajos ocasionales.

Además de que sus documentos fueron entregados al gobierno, entre estos su pasaporte que es necesario para poder regresar al país y en caso de que solicitaran que lo devuelvan perdería el asilo y tendrían que ser investigados y se demostraría que mintieron.

“Tenemos temor de que al ver que en realidad no aplicamos para refugiados, el gobierno pueda incluso proceder legalmente en nuestra contra, nos han dicho que tenemos que esperar dos años porque si no esperaos nos vamos como expulsados y saldríamos con un antecedente negativo de ese país”.

Los ocho Guerrerenses señalaron que saben que en Canadá se tiene al menos otro centenar de personas que la empresa ha enviado como refugiados y que andan en ese país buscando trabajo, porque la empresa no cumplió con su compromiso laboral.

“En mi caso hasta descuento me hicieron para poder irme sólo pague 65 mil pesos, primero un anticipo de 30 mil y luego conseguí los 35 para que se completara el pago del viaje”, indicó la persona que se presentó como José, quien busca resolver el problema para poder regresarse.

Con los 75 mil pesos que pagaron la empresa únicamente pagó el boleto de avión viaje redondo, que les entregó y que han revisado que tiene un costo aproximado de 10 mil pesos, este boleto lo tiene disponible ara utilizar el regreso cuando lo deseen, pero para usarlo se debe tener disponible su pasaporte y actualmente el documento lo tiene en su poder el gobierno de ese país.

Otro de los ofrecimientos que la supuesta empresa les hizo es que tendrían clases de Ingles y Frances, pero al llegar allá no tuvieron nada, “Estamos solos, el gobierno nos ha dado espacios donde vivir y nos provee alimentos, pero no tenemos trabajo, no hay estudio, no hay nada”.