Desinterés por investigar presunto plagio masivo en Totolapan

A más de dos semanas de que inició la crisis de inseguridad en la zona de la sierra de San Miguel Totolapan ninguna autoridad se ha presentado en la región para brindar seguridad y especialmente para buscar a las familias que fueron plagiadas por un grupo delincuencial.

De acuerdo con autoridades de las localidades asentadas en la sierra (de las que nos reservamos identidades para no ponerlos en riesgo), desde el 28 de noviembre un grupo delincuencial se presentó en la comunidad de Coronillas y de ahí se llevó al menos a 13 personas.

El grupo delincuencial que se presume es una célula de la Familia Michoacana se presentó también en poblados de Barranca de Velázquez y San Bartolo de donde se llevó a siete personas más y de todos se desconoce su paradero.

Pese a las denuncias públicas que se han realizado hasta el momento ninguna autoridad ha acudido para apoyarlos, a por lo menos realizar la búsqueda de los desaparecidos.

Explicaron que hasta allá se han enterado de las declaraciones de autoridades como el secretario general de Gobierno Ludwing Marcial, que dicen que no tiene información sobre personas plagiadas y eso es porque no suben a los pueblos.

Explicaron que no hay condiciones para ir a interponer denuncias a la Fiscalía General del Estado porque en el pasado ya lo han hecho y lo que logran es sólo exponerse más y mayores represalias y al riesgo de que regresen a llevarse a quien ponga la denuncia, porque del as autoridades no se puede esperar a que realicen alguna acción que de verdad ayude a la seguridad.

Resaltó que como pueblos se han reunido y analizan la posibilidad de ir hasta el estado de México a interponer denuncias para que se tenga una autoridad diferente que quizás pueda generar mayor confianza, pero por el momento no hay condiciones para ir a poner ninguna denuncia formal.

“Los propios comisarios ya no quieren hablar nada, no quieren decir nada porque van a regresar por ellos y no hay nadie que los proteja”.

Los denunciantes fueron entrevistados vía telefónica y explicaron que la situación es crítica muchas personas analizan la posibilidad de desplazarse ante la situación de inseguridad y el miedo que les infunde la presencia del grupo armado.