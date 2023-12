Llama AMLO a evitar consumo de drogas y detener cobro de piso

En su visita a la región más insegura y violenta del Estado de Guerrero el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a disminuir el consumo de drogas y el tráfico de enervantes.

El mandatario visitó el municipio de Pungarabato, especialmente la cabecera Ciudad Altamirano y ahí expresó que para evitar las consecuencias. "Hay que cuidar mucho que no haya consumo de drogas porque tenemos que combatir el narcotráfico”.

Agregó que otros delitos que lastiman al pueblo son el llamado cobro de piso que es algo que el gobierno trata de combatir y para lo que necesita el apoyo de todos.

El mandatario resaltó que como parte de la estrategia de combate a este tipo de delitos su gobierno ha destinado más de 110 millones de pesos en programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se busca evitar que ante la falta de empleo nuestros jóvenes se enganchen con los grupos de la delincuencia.

En su discurso López Obrador también retomó el tema de las afectaciones que dejó el huracán Otis en el puerto de Acapulco donde reiteró su compromiso de que antes de que concluya su sexenio se habrán de reconstruir las 250,000 viviendas que fueron dañadas y eso se hará con apoyos directos y no con créditos que después no puedan pagar los afectados y aclaró que el presupuesto alcanza porque en su gobierno se acabó la robadera no hay corrupción y se prioriza el apoyo para los más pobres.