Denuncia amenazas esposa del desaparecido Vicente Suástegui

A 26 meses de la desaparición del luchador social Vicente Iván Suástegui Muñiz, su esposa Samantha Colón Morales, denunció estar siendo amenazada y hostigada a través de mensajes telefónicos y por medio de perfiles falsos en internet.

Lea también: Protestan para exigir presentación con vida de Vicente Suástegui

En conferencia de prensa realizada la mañana de este sábado a la altura de la glorieta de Vía Rápida y costera Miguel Alemán donde se ubica el anti monumento a los 43 estudiantes desaparecidos, Samantha Colón, afirmó que estos meses de lucha por conocer el paradero de su esposo, ha recibido tres mensajes mismos por lo que ya se encuentra iniciada una carpeta de investigación en la Fiscalía General del Estado.

Por otro lado, informó que el pasado jueves, se dictó una sentencia condenatoria por 25 años en contra de dos de los cuatro sujetos que fueron detenidos como presuntos responsables de la desaparición de Vicente Iván Suástegui, ocurrida el pasado 5 de agosto del 2021, sin embargo, aseguró que la familia del luchador social, apelaran está sentencia porque consideran que es un castigo mínimo.

“Han sido varios mensajes, pero esta vez lo que me intrigo más fue, que no tenía ni 20 minutos de llegar a la casa el día cinco de octubre luego de haber terminado la audiencia condenatoria en contra de los dos imputados por el caso de Vicente, hoy si lo voy a decir, la persona que me manda los mensajes se hace llamar Briayan SD, yo lo desconozco, no sé quién es, y no sé porque me manda esos mensajes a mí, diciendo que él sabe sobre el tema de Vicente, pero si él tiene información real y sabe que vaya a la fiscalía y ante el juez y que haga una denuncia”, expresó.

Respaldada por intemperantes del “Colectivo Fé y Esperanza de Encontrarles Guerrero”, Samantha Colón, que el próximo 12 de octubre se tendrá un nuevo juicio oral en contra de otro de los presuntos imputados en la desaparición de Vicente Suástegui hace 26 meses.

Local Amplían jornada de búsqueda en el Cerro del Encinal

Abundó que, como esposa del desaparecido, seguirá moviendo el tema y seguirá exigiendo justicia a las autoridades por ella, por sus hijas y por la familia del luchador social, dijo que los detenidos que están en la cárcel no es por ella sino por los señalamientos que hizo Juan Carlos Valenzuela Herrera quien fue el primero de los imputados.

Abundo que la Fiscalía, ha realizado un buen trabajo y por eso se ha llegado a las condenatorias, pero también hace falta más debido a que aún no ha sido liberada una orden de aprehensión en contra del comandante Pedro Santos Cruz “a” el Comandante Pino, quien fuera la última persona quien tuvo contacto con Vicente.

Por último, dijo que ante los mensajes intimidatorios que ha recibido, exigirá medidas cautelares al 100 por ciento y permanentes, principalmente para los familiares del desaparecido luchador social de los Bienes Comunales de Cacahuatepec.