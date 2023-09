Colectivos de búsqueda instalan centro de ayuda humanitaria en el Zócalo

Luego de que se extendiera la jornada de búsqueda de cuerpos en el Cerro del Encinal, en el poblado de Carabali, colectivos de búsqueda instalaron un centro de acopio de alimentos y herramientas en el Quiosco del zócalo de Acapulco.

A través de redes sociales, solicitaron a la ciudadanía apoyo para poder mantener el campamento, debido a que se han quedado sin comida tras estar dos noches y tres dias haciendo “presión para que las autoridades hagan su trabajo que les toca tenemos hambre mucha hambre”, se lee en los perfiles de Facebook de Cristina Hernández y Socorro Gil Guzman. Local Colectivo de búsqueda encuentra 5 fosas clandestinas en el poblado de Carabalí

“Ellos están resguardando el lugar debido al mal trabajo de la fiscalía, no quieren descuidar las osamentas que están siendo localizadas. Tienen hambre no hay recursos por favor apoyen la situación no es fácil”, señaló otro de los post.

Cabe mencionar que el acopio estará instalado todos los días de 8:00 de la mañana a 7 de la noche, hasta que los familiares constaten la conclusión de los trabajos en el cerro.

Integrantes de la jornada nacional de búsqueda de personas desaparecidas informó que hasta el día sábado suman 13 los cuerpos localizados durante seis días de trabajo de los cuales 8 cuerpos han sido exhumados.