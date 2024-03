Dengue supera 2 mil 500 contagios en Guerrero

En sólo dos meses y medio el estado de Guerrero acumuló más de 2 mil 500 casos de dengue, de estos 136 se registraron en la última semana, la gran mayoría de casos se tiene en el puerto de Acapulco donde el registro indica mil 817 casos, de los que 951 fueron catalogados como graves y requirieron de la hospitalización del paciente.

Hasta el momento la dirección general de Epidemiología no ha registrado ninguna persona fallecida pro contagio de dengue, sin embargo eso no significa que no se hayan presentado casos, si no que aún no se han validado porque para que se registren en la estadística se tiene primero que pasar por un comité técnico que valida que la muerte en realidad se trató de un caso de dengue.

Lee también: Epidemia de dengue registra más de 100 casos diarios en Guerrero

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, la epidemia de dengue inició a mediados del 2023 y el tema se complicó a raíz del paso del huracán Otis que propició condiciones para que el mosco transmisor pudiera reproducirse.

Los 2 mil 507 casos de dengue que se han registrado en Guerrero representan un incremento de más del 3 mil 500 por ciento con respecto a la misma fecha del año anterior cuando en Guerrero se habían cuantificado sólo 73 casos.

Se han intensificado las acciones de fumigación y abatización en calles, andadores y patios de casas de todo Acapulco. / Foto: Cortesía @Salud

Local Familias de enfermos con dengue temen nuevo contagio por lluvias

Al este número de casos que se han confirmado con una prueba de laboratorio se tiene que aumentar el registro de los casos que se quedaron como probables, es decir en los que el paciente presentó los síntomas como temperatura superior a los 38 grados, dolor de huesos y muscular, dolor de cabeza intenso en la frente y dolor de ojos que se incrementa al moverlos, pero que por no tener síntomas graves como el sangrado o descenso estrepitoso en el nivel de plaquetas no fue necesario que los internaran y no les toman muestras para laboratorio, sólo les dan tratamiento para mejorar.

En este rubro de casos probables el estado de Guerrero ha acumulado 11 mil en los dos y medio meses que han transcurrido del año, además de los casos que se atienden en sus propios hogares sin ir al doctor y los que van a médicos privados que no reportan la incidencia al sector salud, de tal forma que la cifra real de casos podría ser mucho mayor.