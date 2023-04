Decretan en Chilpancingo día contra la violencia por orientación sexual

El ayuntamiento de Chilpancingo aprobó designar el 17 de mayo como el día municipal contra las violencias en razón de orientación sexual e identidad de género, con ello homologar esta conmemoración con decretos estatal y nacional en torno a esta fecha.

El origen de la conmemoración tiene que ver con el hecho de que hace tres décadas la Organización Mundial de la Salud eliminó de la categoría de enfermedad sexual a la homosexualidad, por ello a ese día se le asigno como el “Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia”.

La intención de aprobar en el ámbito municipal la conmemoración es para que se fomenten acciones que fortalezcan una cultura de inclusión, denunciar la discriminación y avanzar en el reconocimiento de sus derechos de las personas de la diversidad sexual, señaló el regidor Samir Daniel Ávila Bonilla, que fue el encargado de promover el acuerdo.

De acuerdo con información del gobierno federal la discriminación contra personas no heterosexuales es una realidad presente todos los días en México. En la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017, el 33 por ciento de mujeres y 41 por ciento de hombres no aceptarían a alguien trans en su casa; mientras que el 30 por ciento de mujeres y el 35 por ciento de hombres no aceptarían a alguien homosexual.

Estado México, segundo lugar con más crímenes de mujeres trans

Además de que 7 de cada 10 personas LGBTTTI expresaron haber vivido y sufrido discriminación, México es el segundo país de América Latina donde hay más asesinatos contra personas trans, solamente después de Brasil. Y de 2007 a 2017 se han registrado 422 transfeminicidios, según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans.

EN GUERRERO 20% SON LGBTII+

En octubre del 2022, el congreso del estado, emitió un exhorto dirigido al poder ejecutivo pidiendo la creación de un Instituto para la atención de la población de la diversidad sexual, en este se expone que en el estado se tiene registro de 708 mil personas que se consideran parte de la comunidad LGBTI+ lo que significa que es un 20 por ciento de la población total.

La información del Congreso establece que uno de cada cinco personas en Guerrero son parte de la diversidad sexual, es decir Gay, Lesbianas, Bisexuales, trasngénero u otras categorías incluidas fuera de la heterosexualidad.