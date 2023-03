INE reconoce a personas no binarias en Guerrero

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en días pasados la emisión de credenciales para votar que reconozcan a las personas no binarias en la entidad, informó la Vocal Ejecutiva de la 04 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guerrero Estefanía García Pérez.

“En el apartado del sexo se le pondra una X, a quien quiera que se le identifique como no binario, bastará que cualquiera manifieste su identidad para que se le tramite una nueva credencial”, explicó.

A las personas que presenten un acta de nacimiento rectificada también se les actualizará los datos de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y la Clave de Elector en la credencial para votar.

La presidenta Frudiversas A. C. Alejandra Gasca Luna, dijo que con dicho reconocimiento por parte del INE no tiene gran valor ya el nombre de la persona sigue apareciendo normal.

“No hay necesidad de poner una X, no le veo ningún caso y no es muy aplaudible, el cambio seria mejor si alguien que se llama Alfonso le ponen Alfonse eso sería significativo y si se estarían empleando términos no binarios”.

Reprobó que el INE e instancias que han hecho el cambio de identidad en vez de ponerle una X o una M o F, “deberían poner mujer trans u hombre trans sería lo más viable y así nos identificarían a nosotres”. destacó Gasca Luna.

"Son ocurrencias las que están haciendo", afirman miembros de la comunidad LGBTT. /Foto: Heidi Nieves | El Sol de Acapulco.

La presidenta de la asociación exhortó al INE a realizar un censo poblacional, un estudio para identificarlos cuántos son y dónde están los de la comunidad LGBT, “son ocurrencias las que están haciendo con esa cortina de humo porque solo beneficia a unos”, opinó.

Cabe destacar que en México, 909 mil personas se consideran transgénero, transexual o de otra identidad de género, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual 2021 del INEGI.

De esas personas, el 65 por ciento se identifica como género no binario, género fluido, agénero, entre otros.