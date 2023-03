Conflictos internos provocan cierre del Tecnológico de La Montaña

Estudiantes del Tecnológico Nacional de México campus la Montaña acusaron a la recién egresada Diana Lizbeth Campos Campos, actual regidora del ayuntamiento, de azuzar a estudiantes que forman parte del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos del Tecnológico, para protestar por supuestos hechos de acosos sexual, maltrato y la falta de entrega del auditorio y el gimnasio, pero en realidad el fondo de este movimiento es distinto, lo que ha provocado el cierre de su plantel desde la segunda semana del mes de agosto afectando a mil 200 alumnos.

En ese sentido, dijeron que la edil es operadora política del ex candidato a la presidencia municipal de Tlapa, Fredy de Jesús Castro Guevara, quien sería el responsable del cierre de las instalaciones del Tecnológico, toda vez que busca presionar a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que quite a la actual directora Fredislinda Vázquez Paz, quien compitió con él en el proceso interno de Morena por la candidatura del municipio.

Fredy de Jesús Castro Guevara busca poner a un director para controlar electoralmente al Tecnológico que actualmente tiene una matrícula de más de mil 200 estudiantes y cerca de 100 trabajadores, así como los recursos económicos y materiales del mismo, para el proceso venidero del 2024, pues todos saben que pretende de nuevo participar por la presidencia municipal, señaló.

El estudiante, Hernández Altamirano, aseguró que sus compañeros no están de acuerdo que se trastoque el quehacer institucional del Tecnológico Nacional de México campus la Montaña, ya que él como aspirante debe de buscar el beneficio de los jóvenes de la región y no perjudicarlos con una mala formación profesional al dejarlos sin clases, le pidieron que la competencia por la candidatura del municipio no les impacte a ellos.