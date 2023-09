Con caravana rechazan hospital del ISSSTE en el Convenciones

Colonos del fraccionamiento Costa Azul realizaron una caravana por la avenida Costera Miguel Alemán en dirección al ayuntamiento de Acapulco para entregar a la alcaldesa Abelina López Rodríguez un “engargolado” realizado por expertos del porqué su rechazo a la construcción del hospital del ISSSTE en el Centro Internacional Acapulco.

Los inconformes se concentraron afuera de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús ubicada frente a la glorieta de ese núcleo poblacional.

Durante su traslado el cual fue resguardado por agentes de la policía vial, los inconformes quienes iban a bordo de alrededor de 10 automóviles cantaron el Himno Nacional y otros más tocaban la bocina del claxon.

La caravana desfilo por la Costera Miguel Alemán rumbo al Ayuntamiento de Acapulco

“¿Por qué, no? porque no hay drenaje, no hay agua suficiente, no hay luz, tendrían que gastar tres veces más lo que vale el hospital para poder echar andar un hospital así y a parte nos afectaría al área turística que es por lo que vive Acapulco”, refirió la secretaria general de la Asociación de propietarios y colonos del Fraccionamiento Costa Azul Jenny Ponticielo.

Por su parte, el Arquitecto José Fuentes Rendón señaló que ellos han realizado una serie de análisis donde consideran que la Costera Miguel Alemán es una vialidad urbana y no regional para recibir ese equipamiento.

“No solamente es grave ubicarlo en el CIA sino que lo agrava aun más, ya que los servicios, la infraestructura hidráulica y sanitaria no tiene capacidad suficiente, se está forzando por cumplir esa parte”.

Agregaron que no se ha tomado en cuenta a la gente del sector que no quiere el proyecto, no por capricho sino porque consideran con base en análisis técnicos que el impacto sería negativo. Asimismo mencionaron que no desistirán en la lucha hasta el último momento.

“El hospital debe estar ubicado en una zona adecuada que permita detonarla y la están poniendo en una zona densa, por un lado una zona turística consolidada por el otro una zona habitacional ya con sus servicios”, explicó el experto en construcción.