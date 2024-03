Guerrero registra 34 mujeres desaparecidas en dos meses

En los dos primeros meses del 2024, la Fiscalía General del Estado emitió 34 fichas de búsqueda de personas en el marco de los diversos protocolos que maneja, para buscar a mujeres que fueron reportados como desaparecidos por sus familiares. De estas la mitad aún se encuentran activas, el resto se desactivaron tras localizar a las mujeres algunas lamentablemente fallecidas.

De acuerdo con las fichas de búsqueda que se han publicado en el portal oficial de la Fiscalía y en las diversas redes sociales que manejan las mujeres que se han reportado como desaparecidas en Guerrero son 34, de estas 17 no han sido localizadas y al menos una de las que se encontraban desaparecidas se localizó sin vida y para identificarla la fiscalía le colocó un moño de luto en la publicación donde se informó la desactivación de la ficha de búsqueda.

Las desapariciones 15 fueron denunciadas en el municipio de Acapulco de estos actualmente se encuentran seis mujeres en calidad de no localizadas y 9 de las alertas de búsqueda fueron desactivadas al localizarse a la persona.

En el municipio de Chilpancingo las alertas emitidas son 6 de estas cinco fueron desactivadas y sólo una se encuentra actualmente activa, en el municipio de Iguala fueron tres las mujeres que han desaparecido y todas se mantiene actualmente con calidad de no localizadas.

En Zihuatanejo y Pungarabato se tiene dos reportes en cada uno de estos municipios, de ellos los dos de Tierra Caliente están activos y de la costa Grande uno fue desactivado.

Familiares de mujeres desaparecidas oran y exigen agilizar investigaciones. /Foto: Cuartoscuro.

Otros municipios en los que se han reportado mujeres desaparecidas y las alertas se encuentran activas de una mujer en cada uno son Tlapa, Ometepec, Cuajinicuilapa, Malinaltepec, Xochistlahuaca, en los municipios de Chilapa y Teloloapan, las alertas que se emitieron fueron desactivadas tras la localización de la mujer.

De acuerdo con los familiares de las víctimas, sufrir la desaparición de un familiar genera uno de los sufrimientos más profundos que pueda experimentar un ser humano, y el fenómeno ha sido tan recurrente que algunos especialistas incluso le han puesto nombre y lo llaman “vivir un duelo suspendido”, debido a la incertidumbre que el fenómeno genera ante la imposibilidad de saber siquiera si su familiar aún se encuentra con vida.

Cuando la desaparecida es una mujer muchas veces el grado de afectación al interior de la familia afecta de manera superior porque las mujeres normalmente juegan un rol de mayor importancia en la cohesión familiar,

Una de las integrantes de colectivos de búsqueda de personas indicó que tener una madre desaparecida es lo peor que puede pasar, “preferiría saber que ha muerto, poder llevarle flores a su tumba, llorar en su sepulcro, rezar a Dios por su eterno descanso y no tener que cargar todos los días esta incertidumbre de no saber que pasó con ella, seguir buscando entre las personas, imaginar que veré su rostro caminar hacia mi y luego darme cuenta que no está y no sabemos cómo estará ella sufriendo”.

Los nombres de las mujeres desaparecidas de las que aún no se desactiva la ficha de búsqueda son: Raquel, Alma, María de la Luz, Brisa Alin, María Adriana, Juleth, Areli Yanin, Esmeralda, Rosa Angelica, Maribel, Katherin, Kimberly, Elicelda, Martha, Evelin Rosella, María Lorena, y mayores datos se pueden consultar en la página de la Fiscalía Estatal.

Las fichas desactivadas corresponden a las mujeres de nombre: Nelly, Aneth Michele, Maribel, Adillene Polette, Cecilia, Alma Dariana, Genesis, Cecilia, Guadalupe, Shirel, Matilde, Osiris Yaret, Mitzy Yotzajandy, Nathalia, Jezmín, Linette y Luz Areli.