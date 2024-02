Bienestar entrega adicionalmente 30 mil apoyos de reconstrucción

La Secretaría del Bienestar informó que después del proceso de verificación se entregó el apoyo para la reconstrucción de 30 mil viviendas adicionales al primer registro donde se incluyeron personas que tuvieron algunas incidencias y otros que se registraron en módulos y vía telefónica.

La dependencia federal, en un comunicado dio a conocer que a través del Programa para “el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural” aplicado en Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del Huracán Otis se han atendido a 301 mil 076 viviendas afectadas, mismas que han recibido el apoyo para limpieza y reconstrucción, así como enseres y paquetes alimenticios.

Insistió la Secretaría del Bienestar que las personas que exigen la inclusión en el Programa se han atendido a cada uno de ellas para revisar su caso.

Sin embargo, ha detectado a un grupo de personas que no habitan en Acapulco y que vienen de la CDMX, Estado de México, Puebla entre otros y participan en los bloqueos exigiendo ser incluidos en el programa de apoyo para la reconstrucción.

Asimismo se informó que en una segunda etapa, para dar atención a personas que señalaron que no habían sido atendidas, se les recibió sus solicitudes en módulos dispuestos para ello.

Posteriormente se realizaron visitas domiciliarias de verificación y localizamos a las personas que efectivamente por alguna razón en los días más críticos derivados del fenómeno natural no habían realizado su registro, pero se detectó viviendas que ya habían recibido los apoyos correspondientes, domicilios inexistentes, viviendas donde no conocen a la persona que se registro, y a quienes no pudieron acreditar que se habita en ese domicilio.

La Secretaría de Bienestar aseguró que se ha realizado los operativos de pago, labores de limpieza, de reconstrucción y de verificación en ambos municipios.