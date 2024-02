Bloqueadores demandan apoyos del gobierno para 13 mil personas

El Director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros reveló que los damnificados no censados del huracán Otis que mantienen el bloqueo en la avenida Costera Miguel Alemán, en la Diana, han presentado listas de más de 13 mil personas presuntamente sin censarse, lo que lo hace “sospechoso”.

Entrevistado al arribar a la zona turística para dialogar con los manifestantes y llegar a un acuerdo detalló que de los 60 ciudadanos que cuentan con su cintillo, ya fueron citados para el día de mañana miércoles y poder cobrar su pago sin ningún problema.

“Quienes no estén censados, que no estén registrados se tienen que sujetar a este procedimiento que ya se estableció con todos, acreditar su personalidad, comprobante de domicilio, todos los requisitos que establece el programa y sujetarse a una revisión, porque se han detectado una serie de abusos por un grupo de personas que no son de la ciudad y pretenden tener algún beneficio”, explicó.

Rodríguez Cisneros detalló que el día de ayer entregaron dos listas de 3 y 10 mil personas que faltaban por censar haciendo un total de 13 mil personas, “universo tan grande no puede haber un margen de error del programa”.

Detalló que en la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las listas entregadas en esa manifestación, se detectaron 164 personas que acreditaron su personalidad con una credencial de elector de la Ciudad de México y el Estado de México, donde allá hacen una vida plena y no radican aquí en Acapulco y buscan la formar de obtener un tipo de beneficio, situación que no se permitirán.

El Director de Gobernación Estatal, agregó que los llamará al orden ya que están violentando la ley, obstaculizando una vialidad importante y afectando a terceras personas.