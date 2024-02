Ángel Aguirre pide a partidos darle oportunidad a los jóvenes

El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero advirtió que si se incurre en la imposición y se permite la intervención de grupos fácticos, la elección del 2024 se perderá y por eso pidió darle oportunidades a las nuevas generaciones y a quienes tienen posibilidades de ganar.

Lo anterior lo expresó en su visita que hizo al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en donde hizo un análisis del panorama electoral y al mismo tiempo respondió a sus críticos a quienes les aclaro: "no tengo ninguna aspiración política".

El oriundo de Ometepec estuvo acompañado por el senador de la República, Manuel Añorve Baños y liderazgos priistas, en su intervención, en la que también abordo sus logros y anécdotas de su paso por la política, de entrada respondió a quienes lo ubican falsamente como candidato a senador por el simple hecho de sentarse con dirigentes de otros partidos políticos, "como me ven. ¡A toda madre, ¿no?!.

Dijo que ya ha sido dos veces gobernador, y no tiene ninguna necesidad de un cargo, pero le encanta ser un puente de comunicación con los partidos políticos y si esto ayuda mejor, porque todos estamos preocupados por el tema de la inseguridad "y estamos dispuestos ayudarle a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, porque no hacerlo sería realmente muy pobre desde el punto de vista moral".

Aguirre Rivero justificó estos encuentros "porque hay que tener grandesa de miras. Si el estado se nos está cayendo por el tema de la inseguridad o por la presencia de los grupos facticos como se les llama, porque esa es otra realidad, ¿la podemos negar? Quien decide en los municipios las candidaturas, les pregunto. Miren les puedo decir con un timbre de orgullo, en mis dos gobiernos, nunca permití que se involucrará la delincuencia organizada".

Aseguró que esto le da autoridad moral, pero cuando se hacen pactos, quedas atrapado para toda tu vida, entonces te esclavizas, porque cuando llegan y te ofrecen cuanto quieres para ser presidente o presidenta, ¿cinco millones? ahí están, pero cuando llegas piden 30 millones y ya no hay obra pública, entonces quien pierde es el pueblo.

Ángel Aguirre Rivero visita al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acompañado por el senador de la República, Manuel Añorve Baños y liderazgos priistas. Foto: Celso Castro / El Sol de Acapulco

Mi sugerencia es, lleven a los mejores. Cuando digo lleven a los mejores, es a los más competitivos no a los amigos. Si el partido quiere cambiar, tiene que renovar sus prácticas. Estoy convencido que si el PRI, igual que el PRD y todos los partidos, siguen imponiendo candidatos con base a sus intereses, van a perder, dijo.

Desde su particular punto de vista, el político debe de desprenderse del éste sí porque me garantiza que es mío y es incondicional mío, aunque el otro gane, pero como no es de su grupo, entonces ya se jodieron. Van hacer perder al Partido, señaló el ex gobernador.

Por eso convocó a terminar con esas prácticas, ya no pueden estarse dando estas prácticas. Queremos una verdadera renovación, ¿y como recobrar la confianza de la gente?, mandando hoy como nunca nuevas señales y nuevas formas de hacer política en el PRI, que ha sido el partido mas grandioso que ha tenido México, les guste o no les guste.

Por eso consideró necesario regresar a la humildad, al acercamiento con la gente, a saberlos escuchar, hablarles con la verdad, de ir a encontrarse con ellos, ya no desde las oficinas. Tenemos que darle oportunidad a las mujeres y a los jóvenes para que no caigan en tentaciones negativas.

Aguirre Rivero refirió que, en su caso, estaba agradecido que todavía la gente lo recuerde, porque el mejor legado, por supuesto que es la obra pública, pero más importante es, como decía el ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado, que camines por las calles de tu pueblo y la gente te salude, si es con respeto y afecto es mejor. Sino te mientan la madre ya ganaste.