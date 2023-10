Amplían cobertura IMSS- Bienestar en Guerrero, al firmarse el Acuerdo de Federalización

Más de 53 mil personas sin seguridad social tendrán acceso a los servicios médicos, al firmar Guerrero el Acuerdo Nacional de la Federalización de los Servicios de Salud, junto con otros 22 estados del país.

Esto es gracias a las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para elevar la calidad de la atención médica en el estado, con lo que se formaliza la transferencia de estos servicios a la federación para ampliar su cobertura a 53.2 millones de personas sin seguridad social en el sistema IMSS-Bienestar.

Fue en la Ciudad de México en donde fue suscrito este acuerdo durante la conferencia mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Salud, Jorge Alcocer, junto a 23 gobernadoras y gobernadores, cuyo principal objetivo de este convenio es atender a la población sin seguridad social.

Los beneficiarios es la población de los 23 estados de la República Mexicana adheridos e implica que el modelo de atención médica del IMSS Bienestar se convertirá en uno de los más extensos a nivel mundial.

Entre los estados adheridos al sistema se encuentra Guerrero, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que se trata de una "inversión pública sin precedente" para mejorar el sistema de salud pública con mejores instalaciones, médicos especialistas y medicamentos de manera gratuita a través del IMSS-Bienestar.

Esto, incluye además de participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, que tengan derecho a todas las medicinas y que no se cobre por atención médica ni por intervenciones, porque la salud no es un privilegio es un derecho de todos los mexicanos.

Ante este logro, el estado de Guerrero se suma a este nuevo esquema en materia de salud, siendo un estado que trabaja de manera coordinada y conjunta con la federación siempre con miras a beneficiar a la población que en este caso no cuenta con una seguridad social médica y que en el caso de Guerrero, son más de 53 mil guerrerenses.