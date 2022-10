AMLO visita Olinalá y anuncia que ahora sí mejorará el sistema de salud

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, desde el municipio de Olinalá, anunció que se mejorará el sistema de salud en el país y ningún programa del Bienestar se va a cancelar.

El titular del ejecutivo federal en el marco de su segundo día de su gira por Guerrero, visitó está cabecera municipal de la Montaña y dio por un hecho que se apruebe el presupuesto de egresos, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, "pero el movimiento progresista es mayoría, entonces eso esta seguro no va haber ningún problema".

Acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, después de escuchar los avances del programa de caminos artesanales, reiteró que la pensión a los adultos mayores, de las personas con alguna discapacidad y las becas a estudiante de padres humildes, están garantizados.

Lee también: No habrá más impuestos ni gasolinazo, dice AMLO

El mandatario de la nación López Obrador, asumió el compromiso que antes de que termine su mandato constitucional, todos los hospitales y centros de salud, quedarán con equipos y medicinas suficientes, con médicos y especialistas, "vamos hacer realidad el derecho a la salud, que no es un privilegio es un derecho del pueblo".

Será universal, es decir, para todos...

-- No hay medicamentos, alguien grito entre los asistentes.

El presidente de la República, respondió: Ahora no, pero va haber. Es mi compromiso.

Enseguida explicó que cuando ya iban a mejorar el sistema de salud pública, pero estaba por los suelos y llegó la pandemia del Covid-19, que lo obligó a echar andar un plan emergente para salvar vidas y se dedicaron a eso.

AMLO estuvo acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. / Foto: Cortesía | @EvelynSalgadoP

Se compraron alrededor de 250 millones de dosis para vacunar a todo nuestro pueblo y así, aunque nos dejó mucho dolor esa pandemia, dos años tuvieron enfrentándola y ya están disminuyendo sus efectos nocivos y por eso se nos demoró el programa de rehabilitar el sistema de salud en el país, dijo.

Refirió que ya llevan tres estados concluidos al cien por ciento con médicos, especialistas, medicamentos, centros de salud, unidades médicas y hospitales, que son Nayarit, Colima y Tlaxcala, la semana entrante otros tres estados.

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay presupuesto y como ya no se roban el dinero como antes, les alcanza y van a poder garantizar que la medicina sea gratuita, no solo el cuadro básico sino toda la medicina que se requiera, porque, insistió, ya no hay corrupción y antes se robaban el dinero de las medicinas.

Trabajamos para que la gente del gobierno le tenga amor al pueblo, que no sean politiqueros que no sean nada más acomodapicios, esos solameros, lambiscones, corruptos. Ustedes me entienden.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en su intervención agradeció al presidente López Obrador, por todos los beneficios y por la construcción de los caminos artesanales "son obras maravillosas del corazón y seguiremos trabajando de la mano con rl gobierno del presidente de la República.