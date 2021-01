Alerta Copriseg por venta ilegal de vacuna falsa de Covid-19 por internet

La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (Copriseg), alertó sobre la venta ilegal de la vacuna contra Covid-19 a través de una página de internet falsa.

En un comunicado, la Secretaría de Salud de Guerrero dio a conocer que la Copriseg y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), recibieron la notificación de la empresa Pfizer, S.A de C.V, de que esta página falsa está ofreciendo la vacuna contra Covid-19. Estado Confirma contagio Covid-19 titular de PC Estatal

La Copriseg señaló que a la fecha no hay empresas privadas autorizadas para la compra de la vacuna contra Covid-19 en el extranjero con fines de importación y comercialización en territorio nacional.

Asimismo dio a conocer que la Vacuna contra Covid -19 es gratuita y sólo se aplica de acuerdo a la Política Nacional de Vacunación contra el virus del coronavirus en México establecido por la Secretaría de Salud.

“Dicha vacuna al no estar autorizada, el aplicársela representa un alto riesgo de daño a la salud, hasta llegar a causar la Marte”.

La Copriseg pidió que si se conoce algún establecimiento como hospital, consultorio médico, farmacia o cualquiera otra punto de venta que ofrezca esta vacuna, se realice la denuncia sanitaria en la página oficial de la Cofepris.

Se informó que la Copriseg junto con la Cofepris continuará con la acciones de vigilancia sanitaria para evitar que las Empresas o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente.

Se recomendó a la población a no comprar, ni adquirir ninguna vacuna contra Covid-19, y en caso de encontrar este producto a la venta, no debe de adquirirlos, ya qué no está autorizado y es ilegal, por representar un riego a la salud de las personas.