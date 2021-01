Alistan protesta por falta de pago de Pensión Guerrero

Adultos mayores que son beneficiarios el programa de apoyo alimentario denunciaron que el gobierno estatal no pagó el beneficio correspondiente al sexto bimestre del 2020, por lo que el próximo lunes saldrán a manifestarse con bloqueos a las calles del centro de Chilpancingo.

Los quejosos explicaron que por tener más de 78 años les fue retirado el beneficio del programa de Pensión Guerrero, sin embargo se hizo un acuerdo con el gobernador Héctor Astudillo de que mientras él estuviera en ese encargo, los adultos mayores recibirían un apoyo alimentario de 400 pesos mensuales.

En el programa se aceptaron al rededor e mil ancianos, por lo que el gasto no llega ni siquiera s 500 mil pesos mensuales, y el impacto económico en los adultos mayores es significativo.

Lamentablemente el ex secretario de desarrollo social Mario Moreno Arcos, renunció para hacer campaña al interior del PRI para buscar la candidatura a gobernador, "No queremos ser mal pensados, si no dejó el dinero para pagar a los viejitos y él anda haciendo campaña, lo más seguro es que el recurso se lo llevó":

Indicó que el programa siempre se paga junto con el de Pensión guerrero, pero en el último bimestre del año pasado se retrasó la entrega de los recursos, por lo que se tuvo que hacer u una movilización en demanda del pago que finalmente llegó sólo para quienes reciben dos mil pesos bimestrales pero a los que les dan 800 los discriminaron.

El dirigente de la asociación "Digna Ochoa", Juan Valenzo Villanueva indicó que los adultos mayores están muy molestos por el acto de discriminación que están sufriendo y decidieron que el próximo lunes habrán de tomar las calles de Chilpancingo para exigir que se les pague lo que les corresponde.