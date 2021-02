Al menos en 20 municipios solicitan segregarse y crear nuevas municipalidades: Héctor Apreza

El reto que tiene por delante en esta recta final la Sexagésima Segunda Legislatura es atender la solicitud de los promotores que buscan segregar a 20 municipios para crear nuevas municipalidades, en estricto cumplimiento con los requisitos de ley.

Así lo informó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Héctor Apreza Patrón, quien admitió que existe la intención de ciudadanos de muchas partes del estado de poder segregarse del municipio en el que están y poder constituir una nueva municipalidad.

Dijo que ese es el deseo de muchos ciudadanos, "me atrevo a decir que en unos 20 municipios del estado están en esta circunstancia y eso es interesante, es un hecho que el Congreso debe analizar con mucho detalle y cada solicitud debe de cumplir con una serie de requisitos, de entrada es muy importante que las comunidades den su anuencia, pero antes el Cabildo también deben estar de acuerdo, para que no se repita lo de la 60 Legislatura que hubo algunos comités promotores, que decían que aquí traemos 20 comunidades y después llegaron varios habitantes y decían a mí no me metan en este mole, yo no estoy de acuerdo en separarme del municipio y es un asunto y un trabajo que debe hacer el Congreso y el Ejecutivo.

El diputado del PRI, Apreza Patrón, aseguró que es partidario de la creación de nuevos municipios. Sin embargo, desde su perspectiva, hoy más que nunca los ciudadanos de cada municipio deben ser consultados, no solamente los que integran un comité promotor. Hoy por hoy, si las comunidades de un pueblo dicen queremos segregarnos y cumplen los requisitos que establece la ley, el Congreso debe tener la sensibilidad y dar el paso adelante.

Por lo que, indicó que el Congreso y el Ejecutivo del estado, deben actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, deben hacer las consultas ciudadanas correspondientes, incluso la propia Ley Orgánica del poder Legislativo y la Ley de Participación Ciudadana, establecen que debe de hacerse un referéndum en cada municipio para determinar si la gente está o no de acuerdo.

- Entonces ¿hay obstáculos para atender esta demanda ciudadana?

Yo estoy a favor de que sí a la creación de municipios, consultando a la ciudadanía y respetando la ley.

- ¿Dará tiempo realizar esas consultas de cara al cierre de la Legislatura y de cara al proceso electoral?, en estos tiempos todo tiende a politizarse-.

Por supuesto que si los promotores de la creación de nuevos municipios tienen ya cubiertos todos los requisitos que establece la ley, será el proceso más rápido, además no olvidemos que el gobernador del estado Héctor Astudillo, con mucha sensibilidad, con el fin de apoyar la creación de municipios envió al Congreso del Estado la modificación a la Ley Orgánica del Municipio, para que el número de habitantes para la creación de nuevas municipalidades, que antes era de 25 mil, ahora no existe ese requisito.

Apreza Patrón dijo que esto, sin duda, es una gran ayuda, pero eso no implica que no se tengan que cumplir los requisitos de ley y esos necesariamente el Congreso del Estado tiene que revisar que se cumplan, porque si se autoriza la creación de un municipio violando las disposiciones legales, simple y sencillamente la resolución será impugnada y serán municipios que se crean, pero que en los tribunales se vendrán abajo.

Reconoció que no cumplir con la ley, sería un engaño a la gente, pero además los diputados estarían incurriendo en responsabilidades legales si no verifican que se cumplan cada una de las condiciones que marca la legislación, rubricó el entrevistado.