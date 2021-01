Hay atraso en labores legislativas, reconoce titular de la Jucopo

El recién nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Alfredo Sánchez Esquivel, reconoció que el poder legislativo tiene retraso en muchos rubros del trabajo que deben realizar, por lo que anunció que en comisiones y de manera particular impulsará el trabajo en los temas que le importan al estado.

El legislador ofreció este lunes una conferencia de prensa para presentarse formalmente ante los medios de comunicación como el nuevo coordinador del partido Morena y de la Junta de Coordinación política, ahí se le cuestionaron temas que se encuentran estancados en el poder legislativo tales como la despenalización del aborto, la aprobación de matrimonios igualitarios, la discusión de la reforma indígena, y la designación del presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos por citar algunos. Estado Pide Congreso filtros estrictos para evitar "agandalle" en vacunación

En respuesta indicó que el tema de la designación del nuevo ombudsman será algo que él asuma y en breve se estará llevando al pleno la propuesta de emitir la convocatoria para designar al sucesor de Ramón Navarrete.

De la reforma Indígena indicó que se ha sentado en varias ocasiones a realizar análisis con otros legisladores miembros de las comisiones que tiene que dictaminar, pero se han encontrado que varios de los artículos son anticonstitucionales, otras partes de la reforma si es obligado que se tenga que aplicar, “es un debate que tiene que tener un sustento jurídico”:

De la posibilidad de legislar para despenalizar el aborto el diputado indicó que ni siquiera se tiene una iniciativa que se trabaja en comisiones y de manera personal, indicó que no tendría ningún interés o decisión de promoverla.

En las preguntas se le cuestionó si habrá algún cambio en la estrategia de la bancada de Morena para impulsar más trabajo legislativo o seguirán manteniendo las diferencias en pungas por huesos políticos, respondió tajante que los diputados no están en pugna por “huesitos”, sino por posiciones políticas y aseguró que ahora si habrá una seguimiento para que los diputados y las comisiones trabajen de forma eficiente, también adelantó que los diputados que se ausenten de sus labores tendrán que recibir sanciones económicas en sus dietas.

Sánchez Esquivel aseguró que de manera personal no tiene aspiraciones de brincar a otro cargo de elección y conminó a sus compañeros a respetar los tiempos y espacios previstos en la ley electoral, “Los diputados tiene el derecho de postularse a una reelección, sin embargo la campaña tiene que hacerla en sus tiempos libres, que no sean horarios de sesión, y los actos político electorales no son un argumento válido para no asistir a sesiones o trabajo de comisiones legislativas”.