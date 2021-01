Respetará Apreza Patrón decisión de PRI

"En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no existe rompimiento por el hecho de que Mario Moreno Arcos fue designado el precandidato a la gubernatura del estado, en mi caso honraré mi palabra y me sumare al proceso de reconciliación".

Así lo externó el coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Héctor Apreza Patrón, para poner fin a las especulaciones sobre una supuesta ruptura en su partido, por no estar de acuerdo con la decisión de la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional de favorecer a Moreno Arcos para ser su abanderado.

En este sentido, precisó: "Primero, es importante comentarte que yo soy una persona de compromiso y de palabra. Cuando nos reunimos en la Ciudad de México, el senador Manuel Añorve Baños, Mario Moreno y un servidor con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, hicimos el compromiso de que dejábamos en manos de la dirigencia nacional del PRI que hiciera las valoraciones y que entre los tres eligiera a quien creía que podría ser el candidato del PRI en el caso de Guerrero".

Recordó que hicieron un pacto de honor de que respetarían la decisión. "En mi caso, soy una gente de palabra y de compromiso, y cuando el sábado en la noche Alejandro Moreno, presidente del PRI me comentó de manera comedida, de manera atenta, que la valoración era en favor de Mario Moreno, yo le dije a ver, ni quiero que me des explicaciones, no las necesito, yo honro mi palabra, soy un guerrerense orgulloso de la historia del estado, soy un guerrerense auténtico y en ese sentido solamente te quiero decir presidente, que lo que comprometí en tu oficina, aquí en mi estado lo honro, honro mi palabra, ya se tomó una determinación y adelante".

Afirmó que en esta fase cuentan totalmente con su apoyo, respeta la decisión, porque así se comprometió y en ese sentido, también le recordó al presidente del PRI nacional que el proyecto de la reconciliación social de Guerrero, que ha venido impulsando desde hace muchos años, no se basa en ambiciones personales, sino en aspiraciones y es un proyecto de carácter colectivo y que en este proyecto seguirá trabajando porque es un convencido que solamente con diálogo, con unidad, podrán enfrentar los graves problemas de Guerrero.

El diputado Apreza Patrón, refirió que el hecho de que el senador Manuel Añorve haya estado ausente en el acto de registro de Mario Moreno, no implica desde su punto de vista un rompimiento, "el hecho de que estuviera o no estuviera no debe satanizarsele.

No, yo creo que hasta ahorita él no ha hecho pronunciamientos en contra y creo que Manuel es una gente de palabra y creo que también honrará el compromiso que hizo en la Ciudad de México".

Reiteró su compromiso que seguirá trabajando con cargo o sin cargo en este proyecto, porqué es un convencido de la reconciliación social de Guerrero, se tiene que seguir impulsando, en la parte de la participación política y habrá de conversar con las instancias correspondientes del Partido Revolucionario Institucional y también con el propio Mario Moreno.

"Yo creo que vamos a encontrar puntos de coincidencia en los cuales podamos impulsar, no ambiciones personales, sino aspiraciones colectivas, proyectos colectivos. Guerrero necesita en estos momentos de unidad, necesita la participación de la comunidad y a eso le apostamos nosotros, eso es la reconciliación. Construir unidad y diálogo para sumar esfuerzos", apuntó.

Descartó una posible ruptura al interior del PRI, por el contrario, dijo, que hay clara conciencia de que en estos momentos se vive una situación verdaderamente grotesca, lamentable en términos de la pandemia y sus repercusiones sanitarias y económicas.Eso es un asunto que debe unirnos a los guerrerenses, a los mexicanos para enfrentar a este ejército invisible que cada vez cobra mayores víctimas. Guerrero merece un mejor destino, no puede ser la marginación y la pobreza, por eso requerimos unirnos, fortalecer la reconciliación y construir una mayor unidad.

Por tanto, indicó que ahora hay que prepararse para el segundo filtro, porque esta es una primera etapa, ahora vienen los acuerdos con el Partido de la Revolución Democrática, para que esta coalición histórica, que sin duda puede marcar nuevas rutas de entendimiento político en el país, pueda ser una realidad benéfica para la colectividad guerrerense y una vez más Guerrero iría en la punta de la lanza para la transformación política y social en el país, donde la ciudadanía juega un papel cada vez más determinante.

Finalmente, asumió el compromiso que si en estos momentos Mario Moreno lo llama a que colabore en estos esfuerzos lo hará con mucho gusto y una vez que la coalición tenga candidato, se sumará, si así lo determina el candidato, "por supuesto que estaré trabajando a su lado, porque lo que importa no es una persona, lo que importa es Guerrero, es un proyecto colectivo. Sumemos esfuerzos y no olvidemos que Guerrero es primero", rubricó.