Acusaciones de fraude y mala organización en certamen Flor de NocheBuena

En medio de polémicas por denuncias de fraude y pésima organización avanzan las fases eliminatorias del certamen Flor de Nochebuena, al que por primera vez en la historia se le retiró la palabra de señorita, con la proyección de que no se trata de un concurso de belleza sino de personalidad y conocimiento de las tradiciones y cultura de Chilpancingo.

Gelacio Gatica Sánchez, padre de una de las concursantes del Barrio de San Antonio, calificó como un agravio al pueblo de Chilpancingo el material que le fue entregado a su hija para la participación en la fase eliminatoria de su barrio, que fueron materiales tomados de wikipedia, y que contienen errores en la interpretación de las tradiciones.

Estableció que previo a la celebración de la fase eliminatoria entregó un documento al presidente del patronato y a los organizadores haciendo un extrañamiento por el material que se les entregó a las concursantes, mismo que no tiene una bibliografía que soporte lo que les entregaron, "todos sabemos que wikimedia es una plataforma en la que cualquier personas que se aventure a escribir algo puede modificar los contenidos o publicar historia que no sea real, o que no tenga un sustento en hechos o con una recopilación de datos que tenga un rigor científico".

Relató que en el concurso en que participó su hija se designaron jueces que él de manera personal jamás había escuchado nombrar, es decir que no son personas que sean reconocidas por su conocimiento de la cultura Chilpancingueña, por ende sus deliberaciones no fueron correctas con lo que estipuló la convocatoria que se calificaría.

En el caso del desarrollo del certamen, pidió a la población que vea los videos del evento y den su opinión, porque él no resaltará las fallas de las demás concursantes, pero su convicción es que su hija Tlahuizin Gatica, fue mucho mejor en el conocimiento de las tradiciones y la cultura del barrio y de la capital, asimismo tuvo una mejor oratoria y desenvolvimiento en el escenario, sin embargo los jueces no le dieron el triunfo, "la convocatoria expresa que el fallo de los jueces es inapelable, por eso ya no tenemos oportunidad de recurrir a ningún lado pero para la historia ahí quedan demostrados y documentados los fallos".

Gelacio Gatica, quien es promotor cultural, resaltó que además de los evidentes fallos que tuvo el jurado, también hubo otras anomalías que empezaron previo a la actividad, con la llegada del maquillista que les informaron que no podían contratar a una personas externa debido a los convenios del patronato y al maquillista que se le asignó llegó media hora antes del evento, lo que provocó un intenso estrés por considerar que no había tiempo suficiente para estar lista a la hora programada.

En el cronograma de actividades del patronato de la feria, este lunes 21 de noviembre la fase eliminatoria será en el barrio de San Francisco, el martes en Santa Cruz y el miércoles se concluye esta etapa con el evento en Tequicorral.