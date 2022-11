Feria de Navidad de Chilpancingo se hará en sus instalaciones

El presidente del patronato de la Feria de Navidad y Año Nuevo, Cristian Valadés González, confirmó que se tiene evidentes retrasos en la remodelación de las instalaciones del recinto ferial, pero aún así, confirmó que será en ese espacio la festividad decembrina y no habrá ninguna sede alterna, ni se invadirán calles aledañas, lo que si habrá es una reducción al número de juegos mecánicos.

Indicó que los acuerdos con la Sedatu es que el próximo martes se entregará al cien por ciento la plaza de toros, también algunos espacios como el paseo del artesano, y aún se tendría posibilidad de concluir el teatro del pueblo que como se ha visto en las maquetas será 360 grados, y tendrá acabados de bambú.

"Por el momento se nos ofreció que se terminará la obra en gris, es decir sin los acabados, pero ya en condiciones de utilizarlo y un detalle favorable que tenemos en el caso del teatro del pueblo es que su actividad inicia hasta el 23 de diciembre lo que nos da un mes más para trabajar ahí".

En lo que se refiere a los juegos mecánicos, indicó que se tenía contemplado que viniera una montaña rusa, pero la situación actual indica que no habrá condiciones para instalarla, "lo que si queremos desmentir que se vaya a utilizar un terreno a un costado de Galerías Chilpancingo donde se han instalado circos y otras atracciones, tampoco vamos a salirnos del recinto ferial".

Pese al evidente retraso en la obra, el Patronato asegura que este martes estará lista la plaza de toros. /Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco.

en lo que se refiere a los comerciantes que tradicionalmente se instalan en la feria, Cristian Valadez, informó que se han tenido muchas reuniones y se ha ofrecido que quienes no estén de acuerdo con las condiciones actuales podrán decidir no participar este año y se les dará un documento para que el próximo año tengan la misma consideración que si hubieran participado.

Tenemos algunos que ya nos han manifestado que no participarán y seguimos dialogando con ellos, si al final no tenemos suficientes participantes podríamos abrir la opción de participación a expositores de otros estados que nos han pedido espacios, pero no les estamos dando más que a los que tradicionalmente han participado en esta feria.

Resaltó que como cada año habrá un estado invitado, pero no quiso revelar cuál sería, lo que sí adelantó es que su participación será más en el ámbito cultural y artístico y no en lo comercial.