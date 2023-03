Entregan equipo de cómputo a docentes del SNTE

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó mil 625 equipo de cómputo a maestros frente a grupos con una inversión de más 16 millones de pesos.

Acompañada del dirigente estatal del SNTE sección 14, Silvano Palacios Salgado, la jefa del ejecutivo estatal comentó que la entrega de este equipo de cómputo, que forma parte de los proyectos de tecnología educativa, abonará como herramienta para mejorar el aprendizaje de todos los alumnos y para las regiones en el estado.

Aseguró que hoy la gran revolución educativa es una realidad y los maestros la están iniciando en las aulas con el compromiso absoluto de mejorar la condiciones del magisterio.

Comentó que en la pandemia por Covid-19, los maestros fueron los grandes héroes que se las ingeniaron para seguir educando a los niños y niñas y no se pierdan las clases.

“Que no les que duda que esta administración es un gran aliada y que vamos juntos y juntas en este proceso, no vamos a claudicar, no vamos a renunciar a ese anhelo de hacer la educación de calidad una herramienta para transformar Guerrero”.

Dijo que tiene conocimiento que hay deudas históricas con el magisterio y se está atendiendo una a una sin echarse la bolita, “aquí asumimos la absoluta responsabilidad del compromiso con el magisterio que cada día tiene que estar mejor”.