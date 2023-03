Lotería Nacional rinde homenaje a Rosendo Radilla

La fotografía del desaparecido de la Guerra Sucia, el guerrerense, Rosendo Radilla, fue incluida en la serie de billetes de la Lotería Nacional del sorteo de El Zodiaco, que se juega el próximo domingo cinco de marzo y con el que se hace un homenaje a “cantautores revolucionarios”

Rosendo Radilla fue desaparecido por el ejército el 25 de agosto de 1974 y su caso fue llevado hasta la corte interamericana de Derechos Humanos, se condenó al estado mexicano a responder por esta desaparición, indemnizar a la familia en estricto marco de la ley, además de otras medidas tendentes a rescatar el legado histórico y cultural que él desaparecido representaba.

Entre otras cosas el estado mexicano tuvo que editar un libro y un disco en el que se rescató el aporte de Rosendo Radilla, al arte y la cultura popular pues su desaparición fue debido a que él escribió corridos en los que se resaltó la lucha que encabezaba Lucio Cabañas Barrientos en la sierra de Atoyac, municipio del que Rosendo fue originario.

En la biografía de Rosendo Radilla se resalta que fue presidente municipal de Atoyac y ente las obras que construyó se encuentra el primer cuartel del Ejército que justamente fue donde después lo retuvieron antes de desaparecerlo para siempre.

“Señores soy campesino del estado de Guerrero me quitaron mis derechos y me hicieron Guerrillero”, es la frase de uno de los corridos compuestos por Rosendo Radilla y es el fragmento que acompaña su foto en el billete de lotería.

El sorteo hace homenaje a 20 compositores folcloristas que conforman el entero del sorteo del cinco de marzo, y la foto de Rosendo sólo se encuentra en un vigésimo de cada serie.

Otros de los galardonados en el sorteo son personajes como Eugenia León, Los Folkloristas, Amparo Ochoa, Óscar Chávez, Gabino Palomares, Rita Guerrero, Raúl Martell, Judith Reyes, María Elena Ríos y Guillermo Briseño entre otros.

Rosendo Betancourt Radilla quien es nieto del desaparecido, expresó que fue una agradable sorpresa saber que la Lotería Nacional reconoció el aporte de familiar, y mucho más agradable ver que lo pusieron a la altura de leyendas de la música popular, por lo que compro un cachito no con la intención de ganar el premio si no por conservar un recuerdo del homenaje realizado a su abuelo, “si me gano el premio ni lo cobro porque lo que yo quiero es el boletó”, dijo mientras sonreía.