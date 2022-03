Empresarios piden cambiar estrategias de seguridad

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Guerrero, Fidel Serrato Valdez, recomendó a las autoridades de los tres niveles de gobierno cambiar las estrategias de seguridad al no ver resultados en el combate al delito de extorsión y homicidios.

Entrevistado previo a una reunión con los integrantes del CCE, a la que fue invitada la titular de la Fiscalía General del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, pero en su lugar llegó el vicefiscal, Ramón Celaya Gamboa; Fidel Serrato dijo que si hay violencia es que la situación no está funcionando como se debe.

“Si las autoridades consideran que no están funcionando las estrategias hay que cambiarlas, los ciudadanos y los empresarios los que queremos es resultado”, precisó.

Dijo que si las autoridades lo ven pertinente deben de cambiar las estrategias de seguridad, “nosotros lo que queremos es resultados, queremos ver cambios para mejorar e insisto que no haya esta ola de violencia, que no haya extorsiones, secuestró, que no haya asesinato”.

En las últimos cinco días, empresarios de diversos sectores, han denunciado que incrementó este delito y que incluso, en el zócalo de la ciudad también aumentó el cobro de piso y empresarios de casas materialistas cerraron sus negocios y han huido de Acapulco al ser amenazados por la delincuencia organizada.

El Consejo Coordinador Empresarial de Guerrero invitó a la Fiscal del estado, Sandra Luz Baldovinos, para ver qué se está haciendo ante el incremento del delito de extorsión, violencia y que son situaciones que preocupa al sector empresarial, además de pedirle que le brinden la tranquilidad que merecen los guerrerenses para trabajar y vivir en paz.

Y es, que los dirigentes de 20 asociaciones empresariales ven con preocupación el alza en delitos como secuestros y extorsión a su gremio durante el primer trimestre de 2022.

“Hemos recibido comentarios de que se ha estado incrementando la situación de violencia y cualquier ciudadano lo puede estar viendo; habido casos muy fuertes y difíciles y si exigimos y pedimos que hagan su trabajo las autoridades y que deben de hacerlo con brindarnos esa seguridad que merecemos”, precisó.

Comentó que necesitan el apoyo de las autoridades para que se restablezca esa paz y tranquilidad.

“Si habido varios compañeros empresarios que nos han dicho oye nos están llamando, por eso precisamente el acercamiento con esas autoridades y pedimos la atención de seguridad, rondines o que nos den un número de emergencia que nos podamos comunicar”, refirió.

El Consejo Coordinador Empresarial sostuvo un encuentro con el vicefiscal Ramón Celaya y los Fiscales de Homicidio, Turismo y el regional de Acapulco, a quienes solicitaron un reforzamiento integral de la estrategia a fin de parar los delitos que estrangulan al empresariado pero todo se llevó a puerta cerrada.