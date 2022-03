Mano dura contra la extorsión, pide Canirac

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Enrique Castro Soto, pidió a las autoridades gubernamentales mano dura contra el delito de extorsión y que para fomentar la denuncia deben de brindar garantías a la víctima.

En entrevista, comentó que en dos años el delito de extorsión se ha incrementado y ha sustituido al secuestro.

“Todos están expuestos a esta situación de extorsión y es un crimen que ha lastimado mucho a la sociedad y más aún al sector empresarial que impide el desarrollo económico de una familia, comunidad y comercio”, precisó.

Consideró que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y apliquen mano contra este delito.

Dijo que hay dos puntos que se deben atender, la primera recordó que el delito de extorsión no está considerado como grave y se tienen que hacer reformas para que se pueda sancionar severamente y la segunda, que definitiva el gobierno tiene que trabajar para garantizarle al ciudadano la seguridad al momento de denunciar.

Señaló que el gobierno se queja porque no hay denuncia, sin embargo, la ciudadanía no lo hace por miedo y al enfrentarse a otro proceso más que tiene que hacer al acudir a denunciar y porque además no hay garantías y se filtra la información y los delincuentes toman represalias contra las personas.

“Hemos pedido que se garantice ese punto, si vamos a garantizar la denuncia entre la sociedad pero también nos tienen que dar la garantías y la certeza para hacerlo”, precisó.

Señaló que entre los agremiados de la Canirac si han sido víctimas de extorsión, pero se ha podido atender los casos y la mayoría son llamadas falsas.