Donar sangre pasó de ser una labor altruista a un negocio

La donación de sangre altruista para salvar una vida ha quedado atrás y algunos lo han visto como un negocio, más aún cuando una familia tiene un paciente con una urgencia de una transfusión sanguínea pues viven un peregrinar ante la necesidad de conseguir el tejido liquido.

En Guerrero, el Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, Enedino Gómez Rodríguez dijo que este año la meta es alcanzar el 4 por ciento de donación ya que actualmente se tiene el 2.7 por ciento y durante la pandemia por el Covid -19 bajo un poco.

Ana, mantiene su búsqueda de donadores a través de amigos, familiares y redes sociales para salvar la vida a su padre que mantiene en un hospital del sector salud y para una operación le han solicitado cinco donadores.

Debido a que su padre, tiene 70 años de edad y la operación de su cadera es riesgosa, es necesario que antes de que ingrese a quirófano le suban un poco su nivel de hemoglobina, pero se requiere al menos dos transfusiones sanguíneas.

Ana, lleva tres semanas acudiendo con sus donadores al banco de sangre, ubicado en Ciudad Renacimiento y poder obtener los certificados que le solicitan en el hospital para iniciar la transfusión y la cirugía de cadera que requiere su padre.

Pero en el camino se ha encontrado un obstáculo, que es la solvencia económica, pues algunos de sus donadores que ha conseguido a través de redes sociales aceptan la extracción de sangre con un costo que va desde los 700 hasta mil 500 pesos.

Dice que se le llama pequeña “gratificación” y sus donantes antes de aceptar le preguntan cuanto paga por la donación.

“La necesidad me ha orillado a buscar dinero y poder pagar a mis donadores, pero me he encontrado que estas personas que me ofrecen su sangre por internet primero me piden para su pasaje de 150 a 200 pesos y el resto del pago se lo debo de dar una vez que donen sus sangre”.

Ana, dice que en dos ocasiones ha adelantado dinero para el pasaje a sus donadores anónimos y le han fallado pues no llegan, “me ha quedado la mala experiencia de que me han estafado, pero la necesidad de entregar la sangre para salvarle la vida a mi padre me ha llevado a esta práctica”.

Este año la meta es alcanzar el 4 por ciento de donación de sangre./ Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

El Director del Centro Estatal de Medicina Transfusional, Enedino Gómez Rodríguez, dijo que este año la meta es alcanzar el 7 por ciento de donación a nivel nacional.

Mientras que en Guerrero se tiene una cifra histórica alcanzada antes de la pandemia que fue del 7 por ciento y durante la pandemia la donación sanguínea bajo en un 4.7 por ciento.

“Tenemos un porcentaje de manera altruista en Guerrero del 2.7 por ciento el año pasado y nuestra mera es llegar al 4 por ciento y creo que vamos con cifras alentadoras este año y vamos trabajando en ese sentido. La mayoría de la donación en nuestro país es por reposición de sangre”.

El también químico biólogo parasitólogo, dijo que en lo que va del año se tiene una captación de donación del 3.7 por ciento y se pretende llegar al 4 por ciento en este 2023 como meta estatal.

Reconoció que se tiene baja captación de unidades de sangre por concepto de donación y con la pandemia se redujo aún más el número de donación altruista.

Añadió que la meta es aumentar el número de donaciones altruista con un programa de permanente que se tiene en el banco de sangre del Centro Estatal de Medicina Transfusional y en el banco de sangre de la región centro en Chilpancingo.

Comentó que incluso están trabajando con instituciones públicas y privadas para hacer campañas de donación extra muro donde se lleva todo un equipo medico y Quimico para hacer las extracciones en el sitio, esto con finalidad de sensibilizar y concientizar a la población de que la donación altruista de sangre es importante.

Dijo que diariamente en el Centro Estatal de Medicina Transfusional, se dan 40 fichas para los donadores que van en su mayoría por reposición.

“Llegamos a tener dos a tres donadores altruistas y hay semanas que no vienen ninguno, hay semanas que vienen dos o tres y que vienen por su propio pie con la única intensión de salvar vidas y los mueve la solidaridad”, precisó.