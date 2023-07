Dirigentes del PRD y PAN exigen se investigue a la alcaldesa de Chilpancingo

Tras el anuncio que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que investigará a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez sobre las fotos y video en el que se le ve con un presunto líder de un grupo criminal, los dirigentes estatales del PRD y PAN, exigieron que pida licencia y que se le aplique la ley por sus presuntos nexos con el narco.

En entrevista por separado, inicialmente el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Catalán Bastida, expresó sus dudas sobre el anunció que hizo el titular del ejecutivo federal sobre que se iniciará una investigación a la primera edil de la capital del estado para que explique su nexo con el hombre armado con el que aparece en las fotografías que se subieron a las redes sociales.

Ojalá que cumpla el presidente de que investigue a la alcaldesa Norma Otilia sobre sus (presuntos) nexos con la delincuencia organizada porque no vemos hasta el momento una investigación seria y transparente, cuando se trata de funcionarios de primer nivel municipal.

Además, señaló que no esta de acuerdo con López Obrador, de que no debe separarse del cargo Norma Otilia, "porque en un cargo de alta responsabilidad y civil e institucional, pero sobre todo de ética personal y política. La exigencia es que, tanto la presidenta municipal y el síndico, que se separen de sus cargos hasta que concluya la investigación y que conozcamos los resultados".

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eloy Salmerón Díaz, por su parte, ironizó que en las peores épocas del PRI, ya hubieran renunciado al presidente municipal y le hubieran iniciado un procedimiento y una investigación, "pero como estos (los de Morena) no son iguales, son peores y ella se mantiene en el cargo con el respaldo del inquilino de Palacio Nacional".

El presidente en su mañanera dijo que no se iba a separar de su cargo la alcaldesa de Chilpancingo, porque no son iguales. Hoy parece normal que las autoridades de Morena, tanto el presidente que saluda a la madre del Chapo y ahora Norma Otilia reuniéndose con grupos supuestamente delincuenciales, no se sometan a la ley.

Por tanto, sumo su voz para que la presidenta municipal de Chilpancingo en automático se separe de su cargo, si existe el Estado de Derecho, para que se haga una investigación transparente y salga toda la verdad, y, si es responsable, se le aplique todo el peso de la ley.