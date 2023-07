Bryan LeBarón pide renuncia de alcaldesa de Chilpancingo

El activista Bryan LeBarón pidió a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez que solicite licencia al cargo, hasta que es esclarezca su participación en un encuentro con un presunto jefe criminal.

En una carta que fue difundida en Twitter, Bryan mencionó que aunque no está claro el hecho, la edil morenista debe renunciar para no dejar duda de su legitimidad en sus funciones y dar cabida a un caso de impunidad.

“Ponga todo de su parte para no sólo avanzar en este caso, si no para poner un ejemplo que recorra a todas las autoridades electas del país, la verdadera legitimación se dará cuando no haya duda de a quién le corresponde”, escribió.

En otra parte del escrito, señala que los chilpancingueños no deben estar representados por una autoridad que se sienta a la mesa a desayunar con criminales, quienes los matan extorsionan y desaparecen.

La carta del activista que fue dirigida a la alcaldesa, se da en un contexto de falta de información oficial, en torno a un encuentro que tuvo Hernández Martínez con un hombre armado en un restaurante ubicado en el poblado de Mochitlán, cerca de Chilpancingo.

La propia alcaldesa señaló que acudió a un encuentro con varios pobladores entre ellos policías comunitarios, razón por la que aparece un hombre con pistola a la cintura.

Sobre el caso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ya se pronunció, y señaló que se hará una investigación sobre el hecho, recalcando que no habrá impunidad.

La familia LeBarón ha llevado a un plano internacional su activismo por la paz y la justicia, luego de que nueve integrantes de esa familia fueran masacrados y otros más resultaran lesionados tras un ataque por criminales en La Mora, municipio de Bavispe, en Sonora.