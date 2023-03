Detectan 32 inmuebles que descargan aguas negras al mar

Al reconocer que permanecen las descargas de aguas negras al mar, la presidenta municipal de Acapulco Abelina López Rodríguez adelantó que se han detectado 32 inmuebles entre condominios y restaurantes que serán sancionados por descargar aguas negras al mar.

Entrevistada luego de poner en marcha el programa de limpieza manual de canales pluviales 2023, dijo que realizó un recorrido de playa Revolcadero a playa Bonfil y observó escurrimientos de aguas negras y por ello se enviará notificación de parte de la dirección de Ecología y con el acompañamiento de Capama para sancionarlos.

“Si al desarrollo, pero que todos tengamos conciencia, pude observar en dónde está la escuela Ensar 51 de Costa Dorada, veo ahí derramamientos de agua negra de una zona habitacional, si al desarrollo, pero se supone que ellos ganan dinero, a qué costilla que solo se lo avientan a los causes eso no me parece justo”, comentó.

En Acapulco, han sido clausurados descargas al mar en condominios y hoteles, así como en restaurantes, a los que se les han aplicado multas y sanciones, aunado a que deben hacer las correcciones para evitar estos inmuebles las descargas al mar de aguas negras.

Por otro lado, informó que acudirá a la inauguración del Tianguis Turístico que se realizará en la Ciudad de México del 26 al 29 de marzo donde dijo que participarán en diversas actividades de promoción y fomento al turismo.

Asimismo, la alcaldesa de Acapulco, aseguró que ya solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que cumpla el apoyo de los recursos para la rehabilitación de los colectores sanitarios.

Agregó que en la próxima visita que hará el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la ciudad le planteará ese tema y así la dependencia federal cumpla con su promesa.