Aguas de drenaje en el Paseo del Pescador

A pesar de haber tenido en el 2019 una inversión superior a los 80 millones de pesos para su rescate, el llamado Paseo del Pescador, hoy sufre las consecuencias del abandono por la falta de un trabajo de mantenimiento por parte de las autoridades de gobierno y de distintas asociaciones turísticas que también hicieron un compromiso de mantener en buen estado este lugar.

La inversión económica que destinó el pasado gobierno del estado, consideró la instalación de 400 luminarias tipo LED, la colocación de 150 palmeras, inmobiliario, así como la construcción de un colector de drenaje sanitario el cual hoy en día está colapsado, provocando escurrimientos a través de las alcantarillas.

Según los propietarios de embarcaciones en playa Manzanillo, en el Paseo del Pescador no se ha realizado ningún trabajo de mantenimiento desde que fue inaugurada la obra de la nueva imagen, y esto ha provocado que la zona este deteriorada con aguas negras escurriendo por las alcantarillas dando una mala imagen a los turistas y acapulqueños.

Pedro Palma Flores, trabajador en una de las embarcaciones, manifestó que el tema de las aguas negras que están brotando ya fue reportado, pero aún no se ha tenido una respuesta por parte de la CAPAMA. Local Turistas caminan sobre aguas negras en la Costera

“Hay muchas deficiencias en todo el Paseo del Pescador, las plantas no son regadas, las luminarias no todas encienden, pero el principal problema que se requiere solucionar, es lo de las aguas negras porque se podría correr el riesgo de que aumente el escurrimiento si no se atiende, además de que se tengan enfermedades”, expresó.

Lamentó que, por problemas de servicios públicos, se esté sufriendo de manera considerable en una zona que es muy concurrida por turistas nacionales al igual que por propios acapulqueños.