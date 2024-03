Delincuencia y policías estatales asedian a transportistas

Los hechos de violencia propiciados por integrantes de la delincuencia organizada y policías estatales, provocaron la suspensión parcial del servicio del transporte público en la zona Poniente de Acapulco, donde conductores y concesionarios del gremio bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo porque los uniformados asesinaron a golpes al conductor de una camioneta urvan.

“Ayer (el martes 12 de marzo) detuvieron al compañero, lo tiraron al suelo, lo golpearon y una hora después de haber estado muerto, pidieron el auxilio de la ambulancia para que la Cruz Roja, les diga que tenía más de 40 minutos fallecido”, dijo el coordinador general del Frente Amplio Transportistas del estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes Torres.

Con este señalamiento, suman dos las personas asesinadas por elementos de la Secretaría de seguridad Pública del gobierno de Guerrero, a cargo de Rolando Solano Rivera en menos de una semana.

El primero fue el estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta el pasado jueves en un reten de la policía estatal en Chilpancingo.

En Acapulco, choferes de camionetas urvan y taxis colectivos, suspendieron parcialmente labores en la zona Poniente luego de que fueron exhibidos dos videos donde integrantes de la delincuencia organizada golpean a tres conductores.

Con esta suman tres ocasiones que se ha suspendido el transporte en Acapulco en tres meses, dos en esta zona de la ciudad. La primera fue el pasado 11 de enero donde por ocho días dejaron de prestar el servicio cerca de un 80 por ciento de las unidades de todo Acapulco, debido a amenazas de grupos delincuenciales.

Choferes denunciaron constantes agresiones por parte de criminales y de policías estatales en la zona Poniente de Acapulco, Guerrero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El segundo paro del servicio fue el pasado 26 de febrero ya que durante ese mes en Acapulco en menos de una semana tres camiones urbanos fueron incendiados; uno en la avenida Adolfo Ruiz Cortines a escasos metros de la entrada del módulo social Fovissste, otro más el pasado en la colonia Primero de Mayo y en la calle Alquiles Serdán, muy cerca de la gasolinera Modelo, en la colonia Centro.

Así también un taxi fue quemado por hombres armados quienes rociaron gasolina a la unidad motriz blanco con azul que se encontraba estacionado afuera de la vivienda del propietario entre las calles Durango y Zacatecas, en la colonia Progreso.

Por esos hechos de violencia transportistas han realizado diversos paros en demanda de seguridad y desde hace 15 días, elementos de la Guardia Nacional viajan en camiones urbanos de la ruta Hospital, Cuauhtémoc y la costera Miguel Alemán.

La más reciente acción de grupos criminales que orilló a la suspensión parcial de taxis colectivos y camionetas Urvan, fue como consecuencia de una golpiza que varios sujetos armados, relacionados con grupos criminales le propinaron a dos choferes de la tercera edad y a un joven para obligarlos a informarles respecto a las rutas que cubren.

En Acapulco, esta zona Poniente de la ciudad se quedó sin servicio y cientos de personas viajaron de aventón para poder llegar a sus trabajos, escuelas o a sus hogares.

Sumado a esta problemática, otro grupo de transportistas bloquearon por más de 3 horas la carretera federal Acapulco -Zihuatanejo a la altura de la colonia Jardín debido a que policías estatales de la patrulla número 751 asesinaron a golpes a un transportista la noche del martes, cuando acudía a dejar la unidad a su dueño en el poblado de San Isidro.

Caos vial a la altura de la colonia Jardín debido al bloqueo de transportistas en Acapulco, Guerrero. / Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

El coordinador general del Frente Amplio Transportistas del estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes dijo en entrevista al momento de obstruir la vialidad con dirección a Coyuca de Benítez que, los policías después de golpear al transportista “corrieron a los vecinos que salieron a auxiliar al compañero, con arma en mano cortándoles cartucho, para poderlo levantar al compañero y ponerlo en el asiento de un carro y poder decir que venía huyendo en su vehículo”.

Calificó como “cobarde y artero” el asesinato porque su compañero, era de los más tranquilos y no se metía con nadie, ya que únicamente realizaba su trabajo como todos los días.

Indicó que el chofer que asesinaron los policías se llamó Luis Enrique Espinoza de 30 años de edad.

En protesta por el homicidio, los choferes realizaron el bloqueo en esta carretera pertenecen a las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro, Pie de la Cuesta-Centro, además de mototaxis.

El líder transportista manifestó que tienen temor de salir a trabajar, sin embargo, hacen el- esfuerzo por el compromiso que hicieron con la gobernadora de continuar brindando el servicio para no afectar a los ciudadanos.

“No creemos en la policía estatal, estamos hartos, cansados, de su hostigamiento ellos no investigan, solo llegan y agreden, te golpean, insultan, te roban la cartera, el teléfono, el hecho de que traigas un tatuaje y no portes el uniforme en el momento para ellos ya eres delincuente, y no mereces un trato digno”, abundó.

El bloqueo concluyó cerca de las 13:30 horas bajo el acuerdo de que se atendería su denuncia en contra de los policías de la patrulla número 751 de la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno de Guerrero.