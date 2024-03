Transportistas bloquean vialidad por asesinato de un compañero

Transportistas de la zona Poniente de Acapulco, realizaron un bloqueo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la colonia Jardín Palmas en protesta por la muerte de un compañero presuntamente asesinado por policías del estado.

Minutos después de las 11 de la mañana, choferes de diferentes rutas con pancartas en mano bloquearon la vía por el fallecimiento del chofer Luis Enrique Espinoza de 30 años, muerto la noche de este martes, a las 11:30 cuando acudía al domicilio del dueño de la urvan en San Isidro, zona Poniente del puerto, a entregar la unidad.

Lea también: Con poco dinero y bajo el sol, padecen la falta de transporte

El coordinador general del Frente Amplio Transportitas del estado de Guerrero, Álvaro Bracamontes Torres señaló que el asesinato cobarde y artero fue cometido presuntamente por parte de elementos de la policía estatal de la patrulla número 751.

“Ayer detuvieron al compañero, lo tiraron al suelo, lo golpearon y una hora después de haber estado muerto, pidieron el auxilio de la ambulancia para que la Cruz Roja, les diga que tenía más de 40 minutos fallecido, después corrieron a los vecinos que salieron a auxiliar al compañero, con arma en mano cortándoles cartucho, para poderlo levantar al compañero y ponerlo en el asiento de un carro y poder decir que venía huyendo en su vehículo”, narró el transportista.

Los choferes que realizaron el bloqueo son de las rutas Pedregoso-Centro, San Isidro-Centro, Pie de la Cuesta-Centro, además de mototaxis.

El bloqueo sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo por parte de los transportistas causó afectaciones y molestia por parte de conductores de vehículos particulares. /Foto: Martín Gómez / El Sol de Acapulco

El líder transportista manifestó que tienen temor de salir a trabajar, sin embargo, hacen el- esfuerzo por el compromiso que hicieron con la gobernadora de continuar brindando el servicio para no afectar a los ciudadanos.

Local Con 49 muertos cierra Acapulco el mes de febrero; 5 son mujeres

“No creemos en la policía estatal, estamos hartos, cansados, de su hostigamiento ellos no investigan, solo llegan y agreden, te golpean, insultan, te roban la cartera, el teléfono, el hecho de que traigas un tatuaje y no portes el uniforme en el momento para ellos ya eres delincuente, y no mereces un tarro digno”.

Cebe mencionar que desde temprana hora el transporte de aquella zona fue interrumpido, afectando a miles de usuarios que tenían que llegar a sus centros de trabajo y escuelas.

El bloqueo generó gran caos vehicular y molestia entre automovilistas que circulaban por el lugar, no obstante, los manifestantes señalaron que no se iban a retirar hasta ser atendidos por la autoridad estatal que ellos demandaban.