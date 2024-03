Turisteros le dicen “sí” a la instalación del Camarena

Prestadores de servicios turísticos y comerciantes informales de la zona federal, dijeron “si” al uso del camarena en la temporada de vacaciones de Semana Santa, al mismo tiempo consideraron que Acapulco no está al cien por ciento para que los visitantes, lleguen a los hoteles.

Señalaron que en estos momentos, no se puede evitar que los turistas lleguen con sus casas de campaña a las playas, ya que se estaría poniendo en riesgo lo mucho o poco que se ha logrado reactivar luego del pasado huracán.

“Sería un herror si las autoridades de gobierno, prohíben el uso del camarena en la temporada de Semana Santa, no hay condiciones para que los visitantes lleguen a los hoteles, no se tiene el número de cuartos disponibles en ninguna de las tres zonas turísticas del puerto, por lo que no queda de otra más que volver a dar el permiso para que se instalen casas de campaña en las playas, como ocurrió en el pasado mes de diciembre”, señaló Felipe Martínez, dirigente de la asociación de comerciantes y prestadores de servicios de la zona federal.

Lee también: Prohibir el Camarena es cerrar la puerta a turistas, afirman líderes

El dirigente en la zona federal, manifestó que los turistas que lleguen al camarena, también representan una derrama económica en centros comerciales, algunos restaurantes y para los miles de prestadores de servicios turísticos y vendedores que diariamente recorren las distintas playas de Acapulco.

Dijo estar de acuerdo con todas las agrupaciones, que se han manifestado a favor del uso del camarena en esta temporada de semana santa, sin embargo, dijo no respaldar la postura de algunos empresarios hoteleros que han dijo que se prohíba que turistas acampen en las playas.

Muchas familias pernoctaron en las playas en Acapulco, Guerrero. / Foto: Abraham Martínez | El Sol de Acapulco

Local Familia adapta camioneta como casa de campaña en Acapulco

De acuerdo a datos oficiales, el puerto de Acapulco cuenta con 12 kilómetros de zona federal divididos en un total de 21 playas, de las cuales solo en cuatro de estas hay llegado turistas nacionales a acampar en vacaciones, en fines de semanas y fines de semana largos.

Entre las playas del puerto donde turistas, han llegó a instalar sus casas de campaña, se encuentran Papagayo, Hornos, Suave , Golfito y Tamarindos.

Felipe Martínez, indicó que no se puede decir que el turismo del camarena no representa un ingreso económico, porque este también hace gastos en las playas que se ve reflejados en los bolsillos de los prestadores del servicios y los comerciantes que recorren gran parte de la zona federal.

Por último, expresó que las cifras de cuartos de hoteles ya disponibles, son irreales ya que en muchas hospederías aún se sigue trabajando en su rehabilitación.